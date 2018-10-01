حصري.. تطورات جديدة بقضية سعد لمجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة ''دراغونيان'' بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، استدعت الشهود بقضية الفنان المغربي سعد لمجرد للمثول أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 19 أكتوبر الجاري.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة "دراغونيان" بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، استدعت الشهود بقضية الفنان المغربي سعد لمجرد للمثول أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 19 أكتوبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق، قرر الاستماع للمرة الثانية لهؤلاء الشهود ومن بينهم عمال الفندق الذي كان ينزل به "المعلم"، وذلك للكشف عن حقيقة اتهام الشابة للمجرد باغتصابها.

وأكد ذات المصدر أن تطورات القضية وجديدها ليسا في صالح الفنان المغربي سعد لمجرد الذي من المنتظر أن يتم الاستماع له خلال الأيام القليلة المقبلة.