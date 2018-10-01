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رياح قوية وأمطار رعدية اليوم الأربعاء بهذه المناطق

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 08:25 رياح قوية وأمطار رعدية اليوم الأربعاء بهذه المناطق | مجتمع
رياح قوية وأمطار رعدية اليوم الأربعاء بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية بأقصى شمال شرق البلاد، خاصة خلال الصباح. كما ستلاحظ سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بأمطار جد خفيفة

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية بأقصى شمال شرق البلاد، خاصة خلال الصباح. كما ستلاحظ سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بأمطار جد خفيفة أحيانا بالقرب من السواحل الشمالية والواجهة المتوسطية، فيما ستصبح الأجواء غائمة ومصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية بكل من منطقة طنجة، والريف والسايس، والواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الممتدة شمال آسفي، وذلك ابتداء من النصف الثاني من الليل.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الشمالية خاصة خلال الصباح وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية خلال الليلة الموالية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الجهات. وستهب الرياح قوية نوعا ما شمالية إلى شمالية غربية بالأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الوسطى، ومعتدلة القوة من القطاع الشرقي إلى جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي عموما في باقي المناطق، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و26 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 11 و18 درجة بباقي الأنحاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بالمرتفعات والسايس وأقصى شمال البلاد والمنطقة الشرقية، وما بين 22 و28 درجة بالسواحل والسهول الأطلسية، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسوس، والجنوب الشرقي، وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة داخل منطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و38 درجة بأقصى الجنوب. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور،، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.

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