أستاذ ''الميكي ماوس'' يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش ﻿

تلقى المعلم هشام بلفقيه اليوم الثلاثاء، أموالا عبر إحدى وكالات الأموال، وذلك لأغراض تخص المدرسة التي يدرس فيها بالمنطقة القروية الجديدة التي تم تعيينه بها هذه السنة.

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تلقى المعلم هشام بلفقيه اليوم الثلاثاء، أموالا عبر إحدى وكالات الأموال، وذلك لأغراض تخص المدرسة التي يدرس فيها بالمنطقة القروية الجديدة التي تم تعيينه بها هذه السنة.

وقال بلفقيه في تدوينة اليوم الثلاثاء ''تلقيت مساعدة عبارة عن مبلغ مالي قدره 9387,78 درهم من سيدة بفرنسا، و هذا المبلغ سيخصص لبناء مراحيض لفائدة تلميذات و تلاميذ المدرسة التي أشتغل بها حاليا ( فرعية تيزمورين ، م.م باينتي ، أربعاء تاوريرت .إقليم الحسيمة ) و تزويدها بالماء. وسيخصص جزء من هذا المبلغ في تكملة مساهمة بناء مراحيض مدرسة تافساست الموجودة على تراب جماعة شقران و التي اشتغلت بها العام الماضي'' .

وأضاف بلفقيه بعد الدعاء لها ''هذه السيدة قد فتحت موقعا في الانترنت لجمع المال لمساعدة تلاميذتي ، بعد أن أرسلت لي الشطر الأول، و هذا المبلغ يدخل في إطار الشطر الثاني و الأخير الذي وصل 1050 أورو في الموقع الإلكتروني، و بعد أن سحبت المبلغ قام الموقع بخصم مبلغ حوالي 45 أورو، و بعد أن أرسلت المبلغ عبر الوكالة وخصم مبلغ الإرسالية وصل عندي مبلغ نهائي قدره 9387,78 درهم''.

واشتهر بلفقيه بداية السنة الدراسية الجارية بعدما خصص لتلامذته دخولا مدرسيا مميزا، كان فيه ''الميكي ماوس'' الشخصيات الكرتونية الشهيرة عبر العالم، وحلويات ومشروبات، ما جعل وزارة التربية الوطنية ترشحه ليكون ضمن الموشحين بالوسام الملكي هذه السنة.