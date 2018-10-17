 أستاذ ''الميكي ماوس'' يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أستاذ الميكي ماوس يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش | مجتمع

أستاذ ''الميكي ماوس'' يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش

‫جمال الفهيدي نائب رئيس قضاة اليمن: القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس اتحاد قضاء عربي | دولي

‫جمال الفهيدي نائب رئيس قضاة اليمن: القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس اتحاد قضاء

خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر | مجتمع

خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر

عامل إنزكان أيت ملول يحدث زلزالا داخل العمالة ويعصف بعدد من المسؤولين البارزين | بوليتيك

عامل إنزكان أيت ملول يحدث زلزالا داخل العمالة ويعصف بعدد من المسؤولين البارزين

الأمم المتحدة تدخل على خط قضية خاشقجي وتدعو إلى رفع الحصانة عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين | دولي

الأمم المتحدة تدخل على خط قضية خاشقجي وتدعو إلى رفع الحصانة عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين

مندوبية الحليمي: الأسر المغربية لن تستطيع الادخار خلال العام المقبل | مجتمع

مندوبية الحليمي: الأسر المغربية لن تستطيع الادخار خلال العام المقبل

الأردن يؤكد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية | بوليتيك

الأردن يؤكد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

إطلاق المرصد المغربي للطاقة لتسهيل عملية الولوج إلى البيانات | بوليتيك

إطلاق المرصد المغربي للطاقة لتسهيل عملية الولوج إلى البيانات

قرار جبائي يشعل حرب البيانات والبلاغات بين حزب البيجيدي وتجار السوق الأسبوعي بأولاد تايمة | بوليتيك

قرار جبائي يشعل حرب البيانات والبلاغات بين حزب البيجيدي وتجار السوق الأسبوعي بأولاد تايمة

بسيمة والمكفوف

أستاذ ''الميكي ماوس'' يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 02:57 أستاذ الميكي ماوس يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش | مجتمع
أستاذ ''الميكي ماوس'' يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش
تلقى المعلم هشام بلفقيه اليوم الثلاثاء، أموالا عبر إحدى وكالات الأموال، وذلك لأغراض تخص المدرسة التي يدرس فيها بالمنطقة القروية الجديدة التي تم تعيينه بها هذه السنة.

شوف تيفي

تلقى المعلم هشام بلفقيه اليوم الثلاثاء، أموالا عبر إحدى وكالات الأموال، وذلك لأغراض تخص المدرسة التي يدرس فيها بالمنطقة القروية الجديدة التي تم تعيينه بها هذه السنة.

وقال بلفقيه في تدوينة اليوم الثلاثاء ''تلقيت مساعدة عبارة عن مبلغ مالي قدره 9387,78 درهم من سيدة بفرنسا، و هذا المبلغ سيخصص لبناء مراحيض لفائدة تلميذات و تلاميذ المدرسة التي أشتغل بها حاليا ( فرعية تيزمورين ، م.م باينتي ، أربعاء تاوريرت .إقليم الحسيمة ) و تزويدها بالماء. وسيخصص جزء من هذا المبلغ في تكملة مساهمة بناء مراحيض مدرسة تافساست الموجودة على تراب جماعة شقران و التي اشتغلت بها العام الماضي'' .

وأضاف بلفقيه بعد الدعاء لها ''هذه السيدة قد فتحت موقعا في الانترنت لجمع المال لمساعدة تلاميذتي ، بعد أن أرسلت لي الشطر الأول، و هذا المبلغ يدخل في إطار الشطر الثاني و الأخير الذي وصل 1050 أورو في الموقع الإلكتروني، و بعد أن سحبت المبلغ قام الموقع بخصم مبلغ حوالي 45 أورو، و بعد أن أرسلت المبلغ عبر الوكالة وخصم مبلغ الإرسالية وصل عندي مبلغ نهائي قدره 9387,78 درهم''.

واشتهر بلفقيه بداية السنة الدراسية الجارية بعدما خصص لتلامذته دخولا مدرسيا مميزا، كان فيه ''الميكي ماوس'' الشخصيات الكرتونية الشهيرة عبر العالم، وحلويات ومشروبات، ما جعل وزارة التربية الوطنية ترشحه ليكون ضمن الموشحين بالوسام الملكي هذه السنة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

معلم هشام بلفقيه المغرب شوف تيفي تدوينة وسام ملكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر | مجتمع

خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر

مندوبية الحليمي: الأسر المغربية لن تستطيع الادخار خلال العام المقبل | مجتمع

مندوبية الحليمي: الأسر المغربية لن تستطيع الادخار خلال العام المقبل

تلاميذ الأقسام التحضيرية بأكادير ينتفضون ضد الإقصاء والتهميش | مجتمع

تلاميذ الأقسام التحضيرية بأكادير ينتفضون ضد الإقصاء والتهميش

في إطار جعل تمارة مدينة بدون صفيح .. السلطات المحلية تعلن الحرب على ظاهرة تفريخ البراريك | مجتمع

في إطار جعل تمارة مدينة بدون صفيح .. السلطات المحلية تعلن الحرب على ظاهرة تفريخ البراريك

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رئيس ودادية القضاة..هاجسنا هو تقريب القضاء من المواطن | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

رئيس ودادية القضاة..هاجسنا هو تقريب القضاء من المواطن

خبر اليوم..تفاصيل خطيرة عن فاجعة قطار بوقنادل | خبر اليوم

خبر اليوم..تفاصيل خطيرة عن فاجعة قطار بوقنادل

حصلوه كيشفر بجنوية كبيرة..لحظة توقيف شفار خطير بالبيضاء | خارج البلاطو

حصلوه كيشفر بجنوية كبيرة..لحظة توقيف شفار خطير بالبيضاء

الخليع..هذا ما قتم به المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد فاجعة بوقنادل | خارج البلاطو

الخليع..هذا ما قتم به المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد فاجعة بوقنادل

﻿

آخر المستجدات

أستاذ الميكي ماوس يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش | مجتمع
منذ 2 ساعات

أستاذ ''الميكي ماوس'' يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش

‫جمال الفهيدي نائب رئيس قضاة اليمن: القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس اتحاد قضاء عربي | دولي

‫جمال الفهيدي نائب رئيس قضاة اليمن: القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس اتحاد قضاء

خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر | مجتمع

خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر

عامل إنزكان أيت ملول يحدث زلزالا داخل العمالة ويعصف بعدد من المسؤولين البارزين | بوليتيك

عامل إنزكان أيت ملول يحدث زلزالا داخل العمالة ويعصف بعدد من المسؤولين البارزين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.