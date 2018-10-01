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خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 02:51 خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر | مجتمع
خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر
كشفت المهندسة المنظرية سليمة بلمقدم وهي تتحدث على هامش الندوة التي نظمها مؤخرا حزب اليسار الاشتراكي الموحد بمقره المركزي بالدار البيضاء حول موضوع ''المياه المعلبة – كذبة رأسمالية وكارثة بيئية''،

شوف تيفي

كشفت المهندسة المنظرية سليمة بلمقدم وهي تتحدث على هامش الندوة التي نظمها مؤخرا حزب اليسار الاشتراكي الموحد بمقره المركزي بالدار البيضاء حول موضوع  "المياه المعلبة – كذبة رأسمالية وكارثة بيئية"، عن أرقام مقلقة تفيد أن صحة المغاربة في خطر بفعل إقدامهم على رمي ما مجموعه 700 قارورة بلاستيكية في كل 10 ثوان، بمعنى 70 قارورة في الثانية الواحدة، وهي الأرقام التي بسطتها المتحدثة ذاتها، على ضوء نتائج دراسات وطنية تم إجراؤها في هذا الخصوص..

وأوضحت سليمة بلمقدم في تقديم هذه الندوة، أن المغاربة استهلكوا في سنة 2017 ما يزيد عن 950 مليون لتر من الماء المعلب، مشيرة إلى أن مياه الشركات المستثمرة في قطاع الماء في المغرب اختارت بيعه للمغاربة بثمن مضاعف بـ 1300 مرة، وهو الرقم الذي وصفته بـ "المثير" الذي يدعو إلى طرح العديد من التساؤلات والاستفهامات..

أما أحمد بخري، المهندس في الماء والبيئة، فقد أوضح في سياق حديثه عن البدائل المتاحة، أن عودة نقاط المياه في المدن المغربية للساكنة يعد أول حل عملي، بالإضافة إلى اعتماد ماء الصنبور كمصدر رئيسي للماء، مؤكدا أنه أكثر جودة من المعلبة، التي تخضع لـ 70 تحليلا.

شوف تيفي؛المغرب؛ المهندسة المنظرية؛ سليمة بلمقدم؛ هامش الندوة؛ حزب اليسار ؛الاشتراكي الموحد؛ المياه المعلبة ؛كذبة رأسمالية؛ كارثة بيئية؛أرقام مقلقة ؛صحة المغاربة في خطر ؛ 700 قارورة بلاستيكية

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغاربة قارورة بلاستيكية المهندسة المنظرية سليمة بلمقدم حزب اليسار الاشتراكي الموحد

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