عامل إنزكان أيت ملول يحدث زلزالا داخل العمالة ويعصف بعدد من المسؤولين البارزين ﻿

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن إجراء عامل عمالة إنزكان أيت ملول لمجموعة من التغييرات على مستوى العمالة التي يترأسها وتهم عددا من المناصب الحساسة.

شوف تيفي:إنزكان

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن إجراء عامل عمالة إنزكان أيت ملول لمجموعة من التغييرات على مستوى العمالة التي يترأسها وتهم عددا من المناصب الحساسة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فهذا الإجراء سيشمل عددا من الأشخاص الذين عمروا طويلا داخل دواليب العمالة وذلك بهدف تخليق المرافق الإدارية وضخ دماء جديدة في مجموعة من المراكز.

وتهم حركة الانتقالات كلا من ديوان العامل الذي تم إعفاؤه من مهامه وإلحاقه كقائد ملحقة إدارية بمنطقة القليعة، وإعفاء رئيس قسم التعمير وتكليفه بلجنة الاستثمارات ، كما تم في ذات السياق تعيين أحد المهندسين على رأس قسم التعمير.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذا الزلزال الذي أحدثه العامل الجديد ''أبو الحقوق'' يندرج ضمن استراتيجيته الجديدة والهادفة إلى تخليق الإدارة والقضاء على الركود الذي تعرفه مجموعة من المرافق بالعمالة والذي يؤثر سلبا على السير العادي لهذا المرفق العمومي، ولتسهيل المساطر والإجراءات على المواطنين والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم وتبسيطها وفق التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس.