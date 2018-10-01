 الأمم المتحدة تدخل على خط قضية خاشقجي وتدعو إلى رفع الحصانة عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أستاذ الميكي ماوس يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش | مجتمع

أستاذ ''الميكي ماوس'' يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش

‫جمال الفهيدي نائب رئيس قضاة اليمن: القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس اتحاد قضاء عربي | دولي

‫جمال الفهيدي نائب رئيس قضاة اليمن: القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس اتحاد قضاء

خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر | مجتمع

خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر

عامل إنزكان أيت ملول يحدث زلزالا داخل العمالة ويعصف بعدد من المسؤولين البارزين | بوليتيك

عامل إنزكان أيت ملول يحدث زلزالا داخل العمالة ويعصف بعدد من المسؤولين البارزين

الأمم المتحدة تدخل على خط قضية خاشقجي وتدعو إلى رفع الحصانة عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين | دولي

الأمم المتحدة تدخل على خط قضية خاشقجي وتدعو إلى رفع الحصانة عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين

مندوبية الحليمي: الأسر المغربية لن تستطيع الادخار خلال العام المقبل | مجتمع

مندوبية الحليمي: الأسر المغربية لن تستطيع الادخار خلال العام المقبل

الأردن يؤكد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية | بوليتيك

الأردن يؤكد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

إطلاق المرصد المغربي للطاقة لتسهيل عملية الولوج إلى البيانات | بوليتيك

إطلاق المرصد المغربي للطاقة لتسهيل عملية الولوج إلى البيانات

قرار جبائي يشعل حرب البيانات والبلاغات بين حزب البيجيدي وتجار السوق الأسبوعي بأولاد تايمة | بوليتيك

قرار جبائي يشعل حرب البيانات والبلاغات بين حزب البيجيدي وتجار السوق الأسبوعي بأولاد تايمة

بسيمة والمكفوف

الأمم المتحدة تدخل على خط قضية خاشقجي وتدعو إلى رفع الحصانة عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 02:44 الأمم المتحدة تدخل على خط قضية خاشقجي وتدعو إلى رفع الحصانة عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين | دولي
الأمم المتحدة تدخل على خط قضية خاشقجي وتدعو إلى رفع الحصانة عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين
في تطور لافت، دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السعودية وتركيا اليوم الثلاثاء، إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي واحتمال مقتله، مضيفة أن

شوف تيفي وكالات

في تطور لافت، دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السعودية وتركيا اليوم الثلاثاء، إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي واحتمال مقتله، مضيفة أن الحصانة يجب أن ترفع عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين.

ونقلا عن رويترز، رحبت ''ميشيل باشليه'' مفوضة حقوق الإنسان في بيان، بالسماح بدخول المحققين مبنى القنصلية برغم مرور نحو أسبوعين على اختفاء خاشقجي، داعية السلطات في البلدين إلى ضمان عدم وضع المزيد من العقبات في طريق إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال ومحايد وشفاف.

وأضافت باشليه أن من المهم رفع الحصانة على الفور، عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين الممنوحة لهم بموجب معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية.

من جانبه قال ''روبرت كولفيل'' المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ''نأمل أن ترفع الحصانة تماما بحيث يمكنهم تفتيش القنصلية ومقر إقامة القنصل، والسيارات التي ظهرت في المقطع المصور''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي تركيا السعودية الأمم المتحدة حقوق الإنسان خاشقجي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

‫جمال الفهيدي نائب رئيس قضاة اليمن: القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس اتحاد قضاء عربي | دولي

‫جمال الفهيدي نائب رئيس قضاة اليمن: القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس اتحاد قضاء عربي

البرادعي ناعيا خاشقجي ضمنيا إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال ! | دولي

البرادعي ناعيا خاشقجي ضمنيا ''إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال'' !

خطير..العثور على جثة الصحافي جمال خاشقجي مقطعة وهذه هي التفاصيل الأولية | دولي

خطير..العثور على جثة الصحافي جمال خاشقجي مقطعة وهذه هي التفاصيل الأولية

بعد ظهور أدلة بخصوص مصير خاشقجي: القنصل السعودي يغادر تركيا | دولي

بعد ظهور أدلة بخصوص مصير خاشقجي: القنصل السعودي يغادر تركيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رئيس ودادية القضاة..هاجسنا هو تقريب القضاء من المواطن | خارج البلاطو
منذ 4 ساعات

رئيس ودادية القضاة..هاجسنا هو تقريب القضاء من المواطن

خبر اليوم..تفاصيل خطيرة عن فاجعة قطار بوقنادل | خبر اليوم

خبر اليوم..تفاصيل خطيرة عن فاجعة قطار بوقنادل

حصلوه كيشفر بجنوية كبيرة..لحظة توقيف شفار خطير بالبيضاء | خارج البلاطو

حصلوه كيشفر بجنوية كبيرة..لحظة توقيف شفار خطير بالبيضاء

الخليع..هذا ما قتم به المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد فاجعة بوقنادل | خارج البلاطو

الخليع..هذا ما قتم به المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد فاجعة بوقنادل

﻿

آخر المستجدات

أستاذ الميكي ماوس يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش | مجتمع
منذ 2 ساعات

أستاذ ''الميكي ماوس'' يكشف عن مبالغ مالية توصل بها من الخارج وها علاش

‫جمال الفهيدي نائب رئيس قضاة اليمن: القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس اتحاد قضاء عربي | دولي

‫جمال الفهيدي نائب رئيس قضاة اليمن: القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس اتحاد قضاء

خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر | مجتمع

خطير.. شوفو المغاربة شحال كيرميو من قارورة بلاستيكية فالثانية وها علاش صحتهم فخطر

عامل إنزكان أيت ملول يحدث زلزالا داخل العمالة ويعصف بعدد من المسؤولين البارزين | بوليتيك

عامل إنزكان أيت ملول يحدث زلزالا داخل العمالة ويعصف بعدد من المسؤولين البارزين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.