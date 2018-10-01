مندوبية الحليمي: الأسر المغربية لن تستطيع الادخار خلال العام المقبل ﻿

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، برسم الفصل الثالث من سنة 2018 ، أن 17,7 بالمائة مقابل 82,3 بالمائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال العام المقبل.

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أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، برسم الفصل الثالث من سنة 2018 ، أن 17,7 بالمائة مقابل 82,3 بالمائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال العام المقبل.

وبخصوص تصورات الأسر حول أثمنة المواد الغذائية، صرحت 88,5 بالمائة من الأسر، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,4 بالمائة فقط عكس ذلك.

وبخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 82,6 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين بلغ معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,5 بالمائة.