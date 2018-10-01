الأردن يؤكد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ﻿

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع حول الصحراء المغربية.

شوف تيفي و.م.ع

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأضاف ممثل الأردن خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة للأمم المتحدة، إن هذه المبادرة تعد "آلية جدية وواقعية وذات مصداقية، تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارت مجلس الأمن، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المنطقة وسيادة المملكة المغربية على أراضيها ووحدة ترابها".

كما أعرب المسؤول الأردني عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى الصحراء المغربية، هورست كولر، "من أجل تحقيق تقدم على المسار السياسي وصولا إلى حل واقعي ودائم لهذه القضية".

وثمن المتدخل في هذا السياق، "انخراط المغرب بإيجابية لإيجاد حل نهائي لهذه القضية من خلال تقديمه لمبادرة الحكم الذاتي"، مشيدا بجهود المملكة الرامية إلى تنمية الصحراء المغربية عبر إقامة مشاريع اقتصادية وخدماتية وتطوير البنية التحتية.