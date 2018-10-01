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إطلاق المرصد المغربي للطاقة لتسهيل عملية الولوج إلى البيانات

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 01:30 إطلاق المرصد المغربي للطاقة لتسهيل عملية الولوج إلى البيانات | بوليتيك
إطلاق المرصد المغربي للطاقة لتسهيل عملية الولوج إلى البيانات
تم إطلاق المرصد المغربي للطاقة، أمس الاثنين، بالرباط، وذلك لتسهيل عملية الولوج إلى البيانات الخاصة بقطاع الطاقة من خلال الإطار المعلوماتي.

شوف تيفي

تم إطلاق المرصد المغربي للطاقة، أمس الاثنين، بالرباط، وذلك لتسهيل عملية الولوج إلى البيانات الخاصة بقطاع الطاقة من خلال الإطار المعلوماتي.

وأكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، أن الوزارة تعمل، من خلال أداة الرصد الدائمة، على تسهيل الوصول إلى معلومات قطاع الطاقة، عبر بوابة إلكترونية يمكن الولوج إليها من طرف العموم.

وأوضح الوزيرأنه في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الطاقة، فإن اتخاذ القرارات في مجال السياسات الوطنية، يتطلب الحصول السريع على الإحصائيات اللازمة وقواعد البيانات والمؤشرات.

من جهته، أشار المستشار التقني الرئيسي لمشروع دعم السياسة الطاقية للمغرب، غونار لورينز، إلى أن مبادرة إطلاق المرصد المغربي للطاقة، تأتي في إطار مشروع وكالة التعاون الألماني الدولي من أجل التنمية، والمخصص لمواكبة تطوير نظام معلوماتي قطاعي ونظام مندمج للنمذجة الطاقية لتخطيط العرض والطلب في المجال الطاقي.

 

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