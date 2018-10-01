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تلاميذ الأقسام التحضيرية بأكادير ينتفضون ضد الإقصاء والتهميش

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 01:22 تلاميذ الأقسام التحضيرية بأكادير ينتفضون ضد الإقصاء والتهميش | مجتمع
تلاميذ الأقسام التحضيرية بأكادير ينتفضون ضد الإقصاء والتهميش
احتشد عدد من تلاميذ الأقسام التحضيرية بالثانوية التأهيلية ''رضا السلاوي'' بأكادير صباح اليوم في وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين احتجاجا على الحيف والإقصاء الذي يتعرضون

شوف تيفي:أكادير

احتشد عدد من تلاميذ الأقسام التحضيرية بالثانوية التأهيلية ''رضا السلاوي'' بأكادير صباح اليوم في وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين احتجاجا على الحيف والإقصاء الذي يتعرضون له جراء تقليص عدد المقاعد المخصصة لهم بالمعاهد والمدارس العليا للمهندسين.

ورفع المحتجون شعارات منددة بما يطالهم من إقصاء وتهميش مطالبين في ذات الوقت بتحسين ظروف دراستهم وتجويدها إضافة إلى الزيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم بالمدارس العليا والمعاهد الخاصة بالمهندسين.

وندد المحتجون بحرمان طلبة شعب الاقتصاد و الفيزياء و التكنولوجيا من الولوج لبعض التخصصات إسوة بطلبة شعبة الرياضيات.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أن سبق إضراب خاضه تلاميذ المؤسسة يوم الجمعة الماضي، يحتجون فيه على ما أسموه التمييز الذي يطال تلاميذ شعب الاقتصاد والفيزياء والتكنولوجيا مقارنة مع زملائهم بشعبة الرياضيات، مؤكدين أن هناك تمييزا وتفضيلا بين تلاميذ الأقسام التحضيرية وتلاميذ شعبة الاقتصاد ECS الممنوعين من حقهم في ولوج المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي iNSEA التي تتماشى مع البرنامج الدراسي لشعبة الاقتصاد، ليتم تخصيصها لتلاميذ الرياضيات MP فقط، الأمر الذي يرفضونه جملة وتفصيلا مطالبين بإنصافهم دون قيود، وإعطائهم الفرصة لمواصلة مشوارهم الدراسي على أعلى مستوى لتحقيق طموحاتهم.

 

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شوف تيفي المغرب أكادير تلاميذ الأقسام التحضيرية وقفة احتجاجية تنديد مطالبة الزيادة في المقاعد انتفاضة

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