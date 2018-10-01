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حاتم عمور يفجرها:''كُلشي ولا كاره كُلشي''

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 00:55 حاتم عمور يفجرها:كُلشي ولا كاره كُلشي | ثقافة و فنون
حاتم عمور يفجرها:''كُلشي ولا كاره كُلشي''
نشر الفنان المغربي حاتم عمور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''أنستغرام'' صورة جديدة معلقا عليها بالقول: ''عندي إحساس هذه الأيام أن كلشي ولا كاره كلشي… متنساوش أن الحب والاتحاد واليد فاليد هوما سر

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نشر الفنان المغربي حاتم عمور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''أنستغرام'' صورة جديدة معلقا عليها بالقول: ''عندي إحساس هذه الأيام أن كلشي ولا كاره كلشي… متنساوش أن الحب والاتحاد واليد فاليد هوما سر النجاح''.

التعليق الذي نشره عمور قال عنه البعض أنه يقصد مباشرة الفنانين المغاربة، خصوصا أن هذا الأسبوع عرف تلاسنات بين ابتسام تسكت وسلمى رشيد ودنيا باطمة، ما جعل البعض يربط بين تدوينة حاتم عمور وبين ما وقع وما يقع في الساحة الفنية المغربية.

وزاد من تأكيد التدوينة عبارة ''هاشتاغ الفنانين المغاربة'' في إشارة من عمور إلى الوضع العام الذي أصبح يعيشه الفنانون المغاربة.

 

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