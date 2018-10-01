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ولاية أمن فاس.. حجز ألف قرص إكستازي بحوزة ثلاثة أشخاص

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 00:52 ولاية أمن فاس.. حجز ألف قرص إكستازي بحوزة ثلاثة أشخاص | مجتمع
ولاية أمن فاس.. حجز ألف قرص إكستازي بحوزة ثلاثة أشخاص
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم

شوف تيفي 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه بهم على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة طنجة صوب فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش على العثور بحوزتهم على ألف قرص من مخدر الإكستازي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

و تندرج هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار في جميع أنواع المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة.

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