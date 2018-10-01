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شوفو شحال شدو من شخص فوجدة وشحال ديال المخلفات المحررة

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 00:43 شوفو شحال شدو من شخص فوجدة وشحال ديال المخلفات المحررة | مجتمع
شوفو شحال شدو من شخص فوجدة وشحال ديال المخلفات المحررة
أعلنت ولاية أمن وجدة عن حصيلة العمليات الأمنية لمفوضية الشرطة بجرسيف، منذ تاريخ إلحاقها بهذه الولاية الأمنية في 11 شتنبر 2018، والمتمثلة في توقيف 466 شخصا،

شوف تيفي:

أعلنت ولاية أمن وجدة عن حصيلة العمليات الأمنية لمفوضية الشرطة بجرسيف، منذ تاريخ إلحاقها بهذه الولاية الأمنية في 11 شتنبر 2018، والمتمثلة في توقيف 466 شخصا، من ضمنهم 383 جرى ضبطهم في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح مختلفة، و83 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ضلوعهم في أفعال إجرامية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العمليات الأمنية حسب بلاغ رسمي لولاية أمن وجدة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه عن حجز 1501 قرصا مهلوسا، و164 غراما من مخدر الشيرا، و131 غراما من مخدر الكيف، و30 سكينا من مختلف الأحجام، علاوة على ثلاثة سيارات تم حجزها للاشتباه في استعمالها في تسهيل ارتكاب أفعال إجرامية.

أما إجراءات المراقبة التي باشرتها شرطة المرور في مجال السلامة الطرقية، يضيف البلاغ، فقد أسفرت خلال نفس الفترة، عن إنجاز وتحرير 1070 محضرا لمخالفات السير، وإيداع 103 سيارة و84 دراجة نارية بالمحجز البلدي لمخالفتها أحكام قانون السير والجولان، فضلا عن ضبط 63 مركبة لتورطها في عمليات النقل السري وفي وضعيات من شأنها تعريض حياة الأشخاص للخطر.

وتأتي هذه الحصيلة في سياق الجهود التي تبذلها ولاية أمن وجدة بغرض احتواء كافة مظاهر الجريمة وضمان السلامة المرورية، في توافق تام بين متطلبات تطبيق القانون والمحافظة على النظام العام من جهة، وصون الحقوق والحريات من جهة ثانية.

 

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