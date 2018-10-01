البرادعي ناعيا خاشقجي ضمنيا ''إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال'' ! ﻿

كشف المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، عبر حسابه في ''تويتر'' عما دار بينه والصحافي السعودي جمال خاشقجي في آخر اتصال جرى بينهما.

شوف تيفي وكالات

كشف المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، عبر حسابه في ''تويتر'' عما دار بينه والصحافي السعودي جمال خاشقجي في آخر اتصال جرى بينهما.

وكتب البرادعي ناعيا خاشقجي، بالقول إن ''إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال''، فيما يبدو أن السياسي المصري والمسؤول الدولي السابق، على ثقة بأن خاشقجي قد فارق الحياة، وأن لا أمل في ظهوره حيا، وفق ما أوردته قناة روسيا اليوم.

وأفاد البرادعي في تدوينته عبر تويتر، أنه ''في آخر اتصال لجمال خاشقجي معي في بداية هذا الصيف، كان مطلبه هو أن أشارك في توجيه نداء دولي لوقف جميع الحروب التي دمرت منطقتنا وشعوبها، فقد يكون إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال خاشقجي''.

وأضاف البرادعي، ''القمع لم ولن يكون الحل. كما أقول دوماً: الأوطان تبنى بالحرية لا بالبطش، وبالعلم لا بالجهل، وبالشفافية لا بالتدليس، وبالشراكة لا بالإقصاء، وبالأمل لا بالخوف، وبالمؤسسات لا بالأفراد..''

وتساءل البرادعي بحرقة، في تغريدة لاحقة على هامش هذه القضية المأساوية،'' من أين نبدأ'' مشددا على أن ''العدل والتوافق المجتمعي ونبذ العنف، مدخلنا الوحيد وغير ذلك انتحار جماعي''.