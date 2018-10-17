جد مؤلم وبالصور..هذه هي الطالبة الجميلة اللي ماتت في فاجعة قطار بوقنادل ﻿

نشر مجموعة من طلبة المدرسة الوطنية للتجارة بالقنيطرة، قبل قليل صورة زميلتهم ''إشراق'' والتي كانت من بين ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، التي خلفت مصرع 8 أشخاص.

"شوف تيفي"



نشر مجموعة من طلبة المدرسة الوطنية للتجارة بالقنيطرة، قبل قليل صورة زميلتهم "إشراق" والتي كانت من بين ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، التي خلفت مصرع 8 أشخاص.

وعبرت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير عن حزنها الكبير بعد وفاة الطالبة المذكورة، وقد نشرت على حسابها بالفيسبوك تدوينة مؤثرة، تفاعل معها بكثافة زملاء الراحلة.



وكان مصدر مطلع قد أكد أن طالبة المدرسة الوطنية للتجارة والتيسير بالقنيطرة، كانت تدرس قيد حياتها بالسنة الرابعة، مشيرا إلى أن طالبا آخر يدرس بنفس المؤسسة، أصيب خلال هذا الحادث المروع.

