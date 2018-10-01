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الإطاحة بأخطر لص بمدينة العيون

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 00:07 الإطاحة بأخطر لص بمدينة العيون | مجتمع
الإطاحة بأخطر لص بمدينة العيون
تمكنت مصالح مفوضية الشرطة المرسى بالعيون، يومه الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بأحد أحياء المدينة.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة المرسى بالعيون، يومه الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بأحد أحياء المدينة.

وحسب مصدر مطلع فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في ميدان السرقة ، على خلفية البحث الذي تمت مباشرته في قضية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض مع العنف، جرى تسجيلها مساء يوم الأحد .

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن، باشرت فور توصلها بالشكاية أبحاث وتحريات ميدانية من أجل تشخيص هوية الجناة، وهو ما تأتى لها حيث تمكنت من إيقاف المشتبه فيه بالقرب من شاطئ ''طاش ماطاش'' و هو يحاول المغادرة في اتجاه مسكنه بمدينة العيون ، في حين ما زال البحث جاريا لإيقاف مشاركه بعد تحديد هويته وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر ، رهن تدابير الحراسة النظرية لتقديمه أمام العدالة .

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