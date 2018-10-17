قيادي في "PPS" يراسل لفتيت من أجل فتح تحقيق حول توظيف مباشر بجماعة أزمور ﻿

رفع عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم و الاشتراكية عزيز الدروش رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطلب منه بموجبها فتح تحقيق في ظروف توظيف مباشر مخالف للقانون في بلدية أزمور.

شوف تيفي

رفع عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم و الاشتراكية عزيز الدروش رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطلب منه بموجبها فتح تحقيق في ظروف توظيف مباشر مخالف للقانون في بلدية أزمور.

وأوضحت الرسالة التي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها، بأن التوظيف تم من طرف النائب الثالث لرئيس بلدية آزمور وهو أمر مخالف للقانون حسب المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113 .14.

وقال الدروش أن مجموعة من المستشارين بجماعة أزمور قاموا بدورهم برفع شكاية إلى عامل إقليم الجديدة يشتكون عبرها من تعيين مباشر لمساعد تقني بمصلحة الأشغال بالجماعة من طرف النائب الثالث للرئيس، دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.