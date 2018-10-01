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مثير..وزارة التعليم الفرنسية تخصص يوم الأربعاء عطلة دائمة بالإضافة إلى السبت والأحد

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 23:58 مثير..وزارة التعليم الفرنسية تخصص يوم الأربعاء عطلة دائمة بالإضافة إلى السبت والأحد | مجتمع
مثير..وزارة التعليم الفرنسية تخصص يوم الأربعاء عطلة دائمة بالإضافة إلى السبت والأحد
أقرت وزارة التعليم الفرنسية عطلة أخرى بالنسبة لتلاميذها، فبعد يومي السبت والأحد أضيف إليهما يوم الأربعاء كيوم عطلة دائمة بالنسبة لتلاميذ الابتدائي.

شوف تيفي

أقرت وزارة التعليم الفرنسية عطلة أخرى بالنسبة لتلاميذها، فبعد يومي السبت والأحد أضيف إليهما يوم الأربعاء كيوم عطلة دائمة بالنسبة لتلاميذ الابتدائي.

وبهذا النظام الجديد تصبح أيام الدراسة هي الاثنين الثلاثاء الخميس الجمعة بغلاف زمني إجمالي يصل إلى 24 ساعة أسبوعية، حيث وفرت الوزارة تطبيقات إلكترونية لتتبع أوقات الدراسة وأوقات الاستراحة بالنسبة لأولياء أمور التلاميذ، ما يسمح لهم تتبعهم عبر التكنولوجيا الجديدة.

وتساءل متتبعون في هذا السياق عن مدى إمكانية نهج وزارة التربية الوطنية المغربية عن نهج نفس المسار، خصوصا أن الأمر يتعلق بتلاميذ السلك الابتدائي.

 

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