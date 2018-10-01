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خلاف كبير بجماعة ''ادواكرض'' بالصويرة والرئيس يحتج على وزارة الداخلية

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 23:52 خلاف كبير بجماعة ادواكرض بالصويرة والرئيس يحتج على وزارة الداخلية | مجتمع
خلاف كبير بجماعة ''ادواكرض'' بالصويرة والرئيس يحتج على وزارة الداخلية
قرر رئيس جماعة ''اداوكرض'' بإقليم الصويرة ، مقاطعة الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر أكتوبر احتجاجا على قرار وزارة الداخلية الرامي إلى وقف مباريات التوظيف بالجماعة .

شوف تيفي

قرر رئيس جماعة ''اداوكرض'' بإقليم الصويرة ، مقاطعة الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر أكتوبر احتجاجا على قرار وزارة الداخلية الرامي إلى وقف مباريات التوظيف بالجماعة .

وكلف مصطفى بلينكا رئيس الجماعة المحسوب على حزب التقدم والاشتراكية أحد نوابه بافتتاح الجلسة و تعليق المصادقة على جدول أعمالها إلى أجل غير مسمى.

وأوضح رئيس جماعة اداوكرض مصطفى بلينكا في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي '' أن الجماعة التي يترأسها تعرف عدة مشاكل وإكراهات، وأنه سبق وكانت الموافقة من العامل السابق لأجل مباراة قبل اربع سنوات ، وصرح ''أعطى العامل لي الأمر للقيام بمباراة وعندما أعلنت عنها تم الاتصال بنا وتم توقيفها لأسباب مجهولة لحدود الآن...'' .

وأضاف ذات المتحدث لـ''شوف تيفي'' قائلا : ''جميع الموظفين الذين يشتغلون بالجماعة منذ التسعينيات وليس هناك بعد تنموي جديد وعندما أحاول ضخ دماء جديدة وأقوم بجميع الترتيبات يتم الاتصال بي ويقولون هناك أوامر عليا لاتسمح... '' .

وعن غيابه المفاجئ لدورة أكتوبر الأخيرة أكد رئيس جماعة اداوكرض بالقول '' أنا طفيت هاتف ديالي وخليتهم .. واندير تمديد ديال سبعة أيام .. واناخذ قرار فهاذشي اللي واقع .. وهناك مشاريع كبيرة سياحية بإقليم الصويرة واقفة بسبب حسابات ضيقة فالعمالة وأنا مواطن غير قادر على تنمية الإقليم ما دام رؤساء المصالح لا يريدون مساعدتي...''

وتقدم رئيس المجلس الجماعي لجماعة اداوكرض بمجموعة من المطالب و الملتمسات التي تهم الخصاص في الأطر و الموارد البشرية لتدبير و تسيير شؤونها إلا أنها ووجهت بالتماطل وعدم التسوية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المجلس الجماعي جماعة اداوكرضالرئيسالصويرةالعامل

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