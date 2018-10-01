أمن طنجة يوقف ''الدينامو'' والقضية فيها المخدرات القوية ﻿

أوقفت المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة التابعة لولاية أمن طنجة، مساء أمس الاثنین شخصا مبحوثا عنه على الصعید الوطني، من أجل تورطه في قضیة إجرامیة تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.

شوف تيفي

أوقفت المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة التابعة لولاية أمن طنجة، مساء أمس الاثنین شخصا مبحوثا عنه على الصعید الوطني، من أجل تورطه في قضیة إجرامیة تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.

وكشفت مصادر محلية مساء اليوم الثلاثاء أن المبحوث عنه اعتقل داخل إحدى الشقق المفروشة بحي طنجة البالیة، ويتعلق الأمر يتعلق بالمدعو (م.و)، الملقب ب''الدينامو''.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم العثور على الموقوف وبحوزته 68 غراما من مخدر الكوكايین الخام والمركز، و 15 لفافة معدة للبیع من نفس المخدر، ومیزان إلكتروني دقیق مخصص لوزن المخدرات القوية، وھواتف نقالة كان المتھم يستعملھا لتسھیل ترويج تلك الممنوعات، كما تم توقیف برفقة المعني بالأمر داخل نفس الشقة شاب آخر و ثلاث فتیات.

وبتعلیمات من النیابة العامة المختصة، تم وضع الجمیع تحت تدبیر الحراسة النظرية، رھن إشارة البحث حول القضیة.