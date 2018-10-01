مداهمة منزل بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من "الماحيا" وتوقيف شخصين ﻿

أقدمت مصالح الأمن التابعة لإنزكان، زوال اليوم ، على مداهمة منزل بحي ''تمزارت'' بأيت ملول يستعمله صاحبه في تصنيع مسكر ماء الحياة وتخزينها، وأسفرت المداهمة عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و27 سنة، وذلك

شوف تيفي:أيت ملول

أقدمت مصالح الأمن التابعة لإنزكان، زوال اليوم ، على مداهمة منزل بحي "تمزارت" بأيت ملول يستعمله صاحبه في تصنيع مسكر ماء الحياة وتخزينها، وأسفرت المداهمة عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و27 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة.

وأكد مصدر مطلع لقناة "شوف تيفي"، أن الموقوفين يشكلان عدة مذكرات بحث، كما تم حجز كميات من مسكر ماء الحياة معبأة داخل أكياس مهيأة للترويج، ومبالغ مالية متحصلة من هذا النشاط غير المشروع، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكاميرات للمراقبة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.