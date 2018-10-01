 مداهمة منزل بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من "الماحيا" وتوقيف شخصين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شوفو شحال شدو من شخص فوجدة وشحال ديال المخلفات المحررة | مجتمع

شوفو شحال شدو من شخص فوجدة وشحال ديال المخلفات المحررة

البرادعي ناعيا خاشقجي ضمنيا إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال ! | دولي

البرادعي ناعيا خاشقجي ضمنيا ''إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال'' !

أمزازي: الوزارة ستعمل على تعديل القانون المنظم للتعليم في القطاع الخاص | بوليتيك

أمزازي: الوزارة ستعمل على تعديل القانون المنظم للتعليم في القطاع الخاص

جد مؤلم وبالصور..هذه هي الطالبة الجميلة اللي ماتت في فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

جد مؤلم وبالصور..هذه هي الطالبة الجميلة اللي ماتت في فاجعة قطار بوقنادل

الإطاحة بأخطر لص بمدينة العيون | مجتمع

الإطاحة بأخطر لص بمدينة العيون

قيادي في PPS يراسل لفتيت من أجل فتح تحقيق حول توظيف مباشر بجماعة أزمور | بوليتيك

قيادي في "PPS" يراسل لفتيت من أجل فتح تحقيق حول توظيف مباشر بجماعة أزمور

مثير..وزارة التعليم الفرنسية تخصص يوم الأربعاء عطلة دائمة بالإضافة إلى السبت والأحد | مجتمع

مثير..وزارة التعليم الفرنسية تخصص يوم الأربعاء عطلة دائمة بالإضافة إلى السبت والأحد

خلاف كبير بجماعة ادواكرض بالصويرة والرئيس يحتج على وزارة الداخلية | مجتمع

خلاف كبير بجماعة ''ادواكرض'' بالصويرة والرئيس يحتج على وزارة الداخلية

فيديو مباشر من مكان فاجعة قطار بوقنادل..شوفو شنو واقع | بووز

فيديو مباشر من مكان فاجعة قطار بوقنادل..شوفو شنو واقع

بسيمة والمكفوف

مداهمة منزل بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من "الماحيا" وتوقيف شخصين

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 23:36 مداهمة منزل بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الماحيا وتوقيف شخصين | مجتمع
مداهمة منزل بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من "الماحيا" وتوقيف شخصين
أقدمت مصالح الأمن التابعة لإنزكان، زوال اليوم ، على مداهمة منزل بحي ''تمزارت'' بأيت ملول يستعمله صاحبه في تصنيع مسكر ماء الحياة وتخزينها، وأسفرت المداهمة عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و27 سنة، وذلك

شوف تيفي:أيت ملول

أقدمت مصالح الأمن التابعة لإنزكان، زوال اليوم ، على مداهمة منزل بحي "تمزارت" بأيت ملول يستعمله صاحبه في تصنيع مسكر ماء الحياة وتخزينها، وأسفرت المداهمة عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و27 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة.

وأكد مصدر مطلع لقناة "شوف تيفي"، أن الموقوفين يشكلان عدة مذكرات بحث، كما تم حجز كميات من مسكر ماء الحياة معبأة داخل أكياس مهيأة للترويج، ومبالغ مالية متحصلة من هذا النشاط غير المشروع، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكاميرات للمراقبة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أيت ملول مداهمة منزل ضبط مسكر الحياة توقيف شخصين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شوفو شحال شدو من شخص فوجدة وشحال ديال المخلفات المحررة | مجتمع

شوفو شحال شدو من شخص فوجدة وشحال ديال المخلفات المحررة

الإطاحة بأخطر لص بمدينة العيون | مجتمع

الإطاحة بأخطر لص بمدينة العيون

مثير..وزارة التعليم الفرنسية تخصص يوم الأربعاء عطلة دائمة بالإضافة إلى السبت والأحد | مجتمع

مثير..وزارة التعليم الفرنسية تخصص يوم الأربعاء عطلة دائمة بالإضافة إلى السبت والأحد

خلاف كبير بجماعة ادواكرض بالصويرة والرئيس يحتج على وزارة الداخلية | مجتمع

خلاف كبير بجماعة ''ادواكرض'' بالصويرة والرئيس يحتج على وزارة الداخلية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصلوه كيشفر بجنوية كبيرة..لحظة توقيف شفار خطير بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

حصلوه كيشفر بجنوية كبيرة..لحظة توقيف شفار خطير بالبيضاء

الخليع..هذا ما قتم به المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد فاجعة بوقنادل | خارج البلاطو

الخليع..هذا ما قتم به المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد فاجعة بوقنادل

بالفيديو..زيادات في التعشير تهدد بإشعال أسعار الخضر و الفواكه | شوف الصحافة

بالفيديو..زيادات في التعشير تهدد بإشعال أسعار الخضر و الفواكه

طلب من زملائه الاستماع للموسيقى أثناء تقطيع جثة #جمال_خاشقجي.. تعرف على التفاصيل | قنوات أخرى

طلب من زملائه الاستماع للموسيقى أثناء تقطيع جثة #جمال_خاشقجي.. تعرف على التفاصيل

﻿

آخر المستجدات

شوفو شحال شدو من شخص فوجدة وشحال ديال المخلفات المحررة | مجتمع
منذ 3 دقائق

شوفو شحال شدو من شخص فوجدة وشحال ديال المخلفات المحررة

البرادعي ناعيا خاشقجي ضمنيا إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال ! | دولي

البرادعي ناعيا خاشقجي ضمنيا ''إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال'' !

أمزازي: الوزارة ستعمل على تعديل القانون المنظم للتعليم في القطاع الخاص | بوليتيك

أمزازي: الوزارة ستعمل على تعديل القانون المنظم للتعليم في القطاع الخاص

جد مؤلم وبالصور..هذه هي الطالبة الجميلة اللي ماتت في فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

جد مؤلم وبالصور..هذه هي الطالبة الجميلة اللي ماتت في فاجعة قطار بوقنادل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.