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خاص .. هذا هو الرقم المالي الذي تم تخصيصه لتغيير وجه العاصمة الاقتصادية

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 23:27 خاص .. هذا هو الرقم المالي الذي تم تخصيصه لتغيير وجه العاصمة الاقتصادية | اقتصاد
خاص .. هذا هو الرقم المالي الذي تم تخصيصه لتغيير وجه العاصمة الاقتصادية
في إطار الأشغال المتوالية التي تخضع إليها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء علمت ''شوف تيفي'' من مصادر داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أن الأشغال في قلب الأخيرة خصص لها أزيد من 3170 مليون درهم.

شوف تيفي

في إطار الأشغال المتوالية التي تخضع إليها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء علمت ''شوف تيفي'' من مصادر داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أن الأشغال في قلب الأخيرة خصص لها أزيد من 3170 مليون درهم.

المصدر ذاته قال إن هذا الرقم خصص لتأهيل الإنارة العمومية والتشوير الأفقي والعمودي والتهيئة وبناء الطرق والأرصفة، وتصريف مياه الأمطار الطبيعية.

ومن المرتقب أن تنتهي العملية في سنة 2021 حسب ما كشف عنه نفس المصدر، حيث تعيش الدار البيضاء بالخصوص اختناقا على جميع الأصعدة، وإصلاحات تحول دون إظهار الوجه الحقيقي للمدينة.

 

‫شوف تيفي

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مدينة أشغال التهيئة الدارالبيضاء المغرب شوف تيفي

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