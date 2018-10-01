مؤلم..طالبة شابة من بين ضحايا فاجعة قطار بوقنادل ﻿

أكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن من بين ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، التي خلفت مصرع 8 أشخاص، طالبة في عقدها الثاني، تدرس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة.

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن من بين ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، التي خلفت مصرع 8 أشخاص، طالبة في عقدها الثاني، تدرس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة.

وأوضح المصدر ذاته أن طالبة المدرسة الوطنية للتجارة والتيسير بالقنيطرة، كانت تدرس قيد حياتها بالسنة الرابعة، مشيرا إلى أن طالبا آخر يدرس بنفس المؤسسة، أصيب خلال هذا الحادث المروع.

جدير بالذكر أن شابا تخرج مؤخرا من مؤسسة خاصة بتكوين الممرضين، ينحدر من مدينة سيدس سليمان، فارق هو الآخر الحياة، بفاجعة قطار بوقنادل، وقد أكد مصدر قريب منه ل ''شوف تيفي'' أن الراحل المسمى ''خ.ه''، حامل للقرآن وقد كان معروفا بأخلاقه الطيبة.