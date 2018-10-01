أمن العيون يوقف شخصا متورطا في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ﻿

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة المرسى، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بأحد أحياء المدينة.

شـوف تيڤي: العيون

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة المرسى، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بأحد أحياء المدينة.

وحسب مصدر مطلع، فإنه جرى إيقاف المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في ميدان السرقة، على خلفية البحث الذي تمت مباشرته في قضية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض مع العنف، جرى تسجيلها مساء يوم الأحد .

وكانت مصالح الأمن قد باشرت فور توصلها بالشكاية أبحاثا وتحريات ميدانية من أجل تشخيص هوية الجناة، وهو ما تأتى لها حيث تمكنت من إيقاف المشتبه به بالقرب من شاطئ ''طاش ماطاش'' و هو يحاول المغادرة في اتجاه مسكنه بمدينة العيون ، في حين ما زال البحث جاريا لإيقاف مشاركه بعد تحديد هويته.

هذا، وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، رهن تدابير الحراسة النظرية لتقديمه أمام العدالة.