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الـجـامعة الــوطـنـيـة لـعـمـال السكك الحديدية تدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 23:02 الـجـامعة الــوطـنـيـة لـعـمـال السكك الحديدية تدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق
الـجـامعة الــوطـنـيـة لـعـمـال السكك الحديدية تدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل
دخلت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية على خط الحادث المفجع للقطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة الذي انحرف صباح الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 عن سكته على مستوى مدينة بوقنادل،

''شوف تيفي''

دخلت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية على خط الحادث المفجع للقطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة الذي انحرف صباح الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 عن سكته على مستوى مدينة بوقنادل، وذهب ضحيته سبعة مواطنين من بينهم متعاون سككي رئيس قطار وعدد من الجرحى.

وأعربت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت به ''شوف تيفي'' عن خالص عبارات التضامن والتآزر مع كل المواطنات والمواطنين من ركاب هذا القطار ومع أسرهم، متمنية للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل وتتقدم بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا و ذويهم.

و أكدت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية تسجيلها و بكل أسف وقوع هدا الحادث النادر في قطاع السكك الحديدية بالبلاد، مبرزة متابعتها عن كتب التحقيقات التي تجرى لكشف ملابسات وقوعه باهتمام كبير، لافتة إلى أن المجهودات التي يقوم به المكتب الوطني للسكك الحديدية لتطوير شبكته تهدف في الأساس إلى توفير أكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان في القطارات والحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم .

وكشفت الجامعة عن تسجيلها ما تم إنجازه من مشاريع كبرى في ميدان السكك الحديدية بفضل الجهود الجبارة المبذولة من طرف جميع السككيين بمختلف فئاتهم و التي ترمي إلى الارتقاء وتطوير النقل السككي، و كذا مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مستوى السلامة و الأمن اللذين يعتبران من أولويات السككيين ومن أولى قيمهم المشتركة.

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