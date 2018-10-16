جد مؤلم..شاب مغربي مهاجر بإنجلترا..6 سنوات وهو بعيد على والديه نهار رجع مات بفاجعة بوقنادل+صورة للضحية ﻿

كشف جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن من بين ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، مهاجر مغربي مقيم بإنجلترا، حل بالمغرب بعد 6 سنوات قضاها خارج أرض الوطن.

''شوف تيفي''

كشف جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن من بين ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، مهاجر مغربي مقيم بإنجلترا، حل بالمغرب بعد 6 سنوات قضاها خارج أرض الوطن.

وأوضح جمال الدين ريان أن الشاب المسمى ''أنس'' عاد اليوم من إنجلترا ونزل بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يستقل القطار للسفر صوب منزل والديه لكنه فارق الحياة بحادث فاجعة بوقنادل.

وكتب ريان في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفيسبوك:''الشاب أنس من مغاربة العالم بعد غياب دام 6 سنوات في إنجلترا عاد اليوم إلى البيضاء وركب في قطار لخليع متوجها لزيارة والديه ولقي حتفه في حادثة بولقنادل...

دم مغاربة العالم يختلط مع دم مغاربة الداخل.''.