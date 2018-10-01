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أحزاب تدخل على خط فاجعة قطار بولقنادل ودخول برلماني حزين يجر ''عمارة'' للمساءلة

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 22:24 أحزاب تدخل على خط فاجعة قطار بولقنادل ودخول برلماني حزين يجر عمارة للمساءلة | بوليتيك
أحزاب تدخل على خط فاجعة قطار بولقنادل ودخول برلماني حزين يجر ''عمارة'' للمساءلة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن نواب كل من حزب الاستقلال و التجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الدستوري قد وضعوا أسئلة مستعجلة بمجلس النواب و يتعلق الأمر بفاجعة قطار بولقنادل ومن المنتظر أن تدخل أحزاب

شوف تيفي


علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن نواب كل من حزب الاستقلال و التجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الدستوري قد وضعوا أسئلة مستعجلة بمجلس النواب و يتعلق الأمر بفاجعة قطار بولقنادل ومن المنتظر أن تدخل أحزاب أخرى على خط الفاجعة التي هزت الرأي العام الوطني اليوم الثلاثاء .

وتوصلت شوف تيفي ببلاغ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين يعزي ضحايا الانقلاب ويدعو إلى فتح تحقيق في الحادث الذي وصفه بالمأساوي.

وفي ذات السياق وضع فريق التجمع الدستوري سؤالا مستعجلا بقبة البرلمان يسائل من خلاله عبد القادر اعمارة وزير النقل و التجهيز و اللوجستيك بخصوص أسباب هذا الحادث الأليم و المسؤولين عنه.

من جهة أخرى، وجه فريق التجمع الدستوري تعازيه الحارة لأسر الضحايا ، و متمنياته بالشفاء العاجل لكل الضحايا ، معتبرا أن فاجعة بولقنادل هي فاجعة وطنية أحزنت كافة المغاربة ملكا و شعبا و يجب التنسيق بين كافة القطاعات لتضميد جروح الفاجعة و عدم تكرارها في المستقبل.

يشار إلى أن الحادث الأليم خلف لحدود اللحظة سبعة قتلى كحصيلة أولية رسمية و أكثر من 86 جريح إصابة بعضهم حرجة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمغربالاحزابالبرلمانفاجعةبوقنادل

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