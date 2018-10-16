سائق قطار فاجعة بوقنادل حي يرزق.. وهذه أول صورة له بالمستشفى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الراحل ''أمقران'' والذي فارق الحياة بفاجعة بوقنادل، كان يعمل قيد حياته رئيس القطار، مشددا على أن سائق القطار حي يرزق، وقد كان في غيبوبة بالمستشفى قبل أن تتحسن حالته عقب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الراحل "أمقران" والذي فارق الحياة بفاجعة بوقنادل، كان يعمل قيد حياته رئيس القطار، مشددا على أن سائق القطار حي يرزق، وقد كان في غيبوبة بالمستشفى قبل أن تتحسن حالته عقب تلقيه للإسعافات الضرورية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد كشف في بلاغ له، يومه الثلاثاء، أن فاجعة قطار بوقنادل، راح ضحيتها 7 قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 آخرين بجروح، 7 منهم إصاباتهم بليغة ضمنهم سائق القطار.

تجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، ارتفع إلى 8 عقب وفاة أحد المصابين، ليلة اليوم الثلاثاء، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.



