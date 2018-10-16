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بالصور.. تزامنا مع حادث قطار بوقنادل: دنيا باطمة ناشطة وتتجاهل الفاجعة !

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 21:53 بالصور.. تزامنا مع حادث قطار بوقنادل: دنيا باطمة ناشطة وتتجاهل الفاجعة ! | ثقافة و فنون
بالصور.. تزامنا مع حادث قطار بوقنادل: دنيا باطمة ناشطة وتتجاهل الفاجعة !
في الوقت الذي اختار فيه فنانون مغاربة وضع تدوينات، عبروا من خلالها عن تأثرهم بعد سقوط قتلى بفاجعة قطار بوقنادل، قامت دنيا باطمة بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها بالإنستغرام والتي ظهرت بها سعيدة دون

"شوف تيفي"

في الوقت الذي اختار فيه فنانون مغاربة وضع تدوينات، عبروا من خلالها عن تأثرهم بعد سقوط قتلى بفاجعة قطار بوقنادل، قامت دنيا باطمة بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها بالإنستغرام والتي ظهرت بها سعيدة دون أن تبدي أي تأثر بالفاجعة التي هزت المغرب وشغلت جميع المغاربة ومن بينهم المشاهير.

واستغل نشطاء تداول صور باطمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه اللوم إليها، معبرين عن غضبهم الشديد من قيامها بهذه التصرفات تزامنا مع فاجعة أدخلت الحزن على جميع المغاربة، في حين طالب آخرون بمقاطعة الأعمال والسهرات وأيضا الحفلات التي تحضرها خريجة برنامج "أراب إيدول"، داعين إياها إلى التوقف عن الإدعاء في خرجاتها الإعلامية بأنها بالفعل "بنت الشعب" و"متواضعة".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المشاهير والفنانين المغاربة ومن بينهم عبد الفتاح الجريني، نشروا تدوينات عبروا من خلالها عن حزنهم وتضامنهم مع أسر ضحايا فاجعة قطار بوقنادل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قطار المشاهير بوقنادل الشعب

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