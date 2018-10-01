عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: ارتفاع عدد القتلى ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' ارتفاع حصيلة قتلى فاجعة قطار بوقنادل إلى 8 عقب وفاة أحد المصابين بالمستشفى بالرباط نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.

"شوف تيفي"



أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" ارتفاع حصيلة قتلى فاجعة قطار بوقنادل إلى 8 عقب وفاة أحد المصابين بالمستشفى بالرباط نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد كشف في بلاغ له، يومه الثلاثاء، أن فاجعة قطار بوقنادل، راح ضحيتها 7 قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 آخرين بجروح، 7 منهم إصاباتهم بليغة ضمنهم سائق القطار.

وأكد الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل، اليوم الثلاثاء حوالي الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة.

جدير بالذكر أن ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، صرح لوسائل إعلام من مكان الحادث، أن الحصيلة المؤقتة كانت تشير إلى سقوط 6 قتلى وإصابة 86 شخصا.



