قطار بوقنادل يجر عبد القادر عمارة للمساءلة ﻿

بعد الحادث المفجع الذي وقع اليوم الثلاثاء ببوقنادل، استدعى فريق الأصالة والمعاصرة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، لمساءلته حول ظروف وحيثيات الحادث الأليم، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم

شوف تيفي

بعد الحادث المفجع الذي وقع اليوم الثلاثاء ببوقنادل، استدعى فريق الأصالة والمعاصرة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، لمساءلته حول ظروف وحيثيات الحادث الأليم، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

وفي السياق ذاته قالت البرلمانية ابتسام عزاوي لـ"شوف تيفي" أنه ستتم مساءلة وزير النقل خلال الجلسة الأسبوعية الشفوية ليوم الإثنين، حول حادث بوقنادل.

وأضافت أنها وجهت اليوم طلبا لرئيس الفريق البامي لتوجيه رسالة عاجلة لانعقاد اجتماع البنيات التحتية كما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك تفاعلا مع هذه الفاجعة وللوقوف على الأسباب والاختلالات الموجودة.