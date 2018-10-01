تأجيل النظر في قضية مرتكبي جريمة قرطاس مقهى لاكريم بمراكش ﻿

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية المتهمين في ارتكاب جريمة إطلاق النار على مرتادي مقهى لاكريم بالمدينة الحمراء إلى يوم 4 دجنبر المقبل في انتظار حضور

"شوف تيفي"+" و م ع"

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية المتهمين في ارتكاب جريمة إطلاق النار على مرتادي مقهى لاكريم بالمدينة الحمراء إلى يوم 4 دجنبر المقبل في انتظار حضور المترجم.

كما رفضت النيابة العامة أثناء الرد على دفوعات هيئة دفاع المتهمين تمتيع الموقوفين على خلفية هذه القضية بالسراح المؤقت.

وتوبع خلال الجلسة، التي تعد الثالثة ، 13 متهما من بينهم صاحب المقهى والمتهمين الرئيسيين في ارتكاب هذه الجريمة التي استهدفت ثلاث ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بالمدينة الحمراء.

وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام مواطنان هولنديان "غ . إ" و "ش . ج" أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.

وقد تم ايقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوضحت أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والإختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.