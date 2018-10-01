رجال الحموشي يطيحون بـ ''مول الهوندا'' مغتصب النساء بمراكش ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، صباح يومه الثلاثاء، من الإطاحة بشخص مبحوث عنه ملقب بـ ''مول الهوندا''، للاشتباه بتورطه في اغتصاب وسرقة العشرات من النساء بالمدينة الحمراء.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، صباح يومه الثلاثاء، من الإطاحة بشخص مبحوث عنه ملقب بـ ''مول الهوندا''، للاشتباه بتورطه في اغتصاب وسرقة العشرات من النساء بالمدينة الحمراء.

وأوضح مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، توصلت بعشرات الشكايات من نساء، تفيد أن شخصا يملك سيارة لنقل البضائع، تورط في اختطافهن وسرقتهن ثم اغتصابهن بمنطقة خلاء، لتقوم بفتح تحقيق في الموضوع، ما مكنها من التعرف على هوية ''مول الهوندا'' بعد الاستعانة بالخبرة التقنية.



وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية استدعت بعض الضحايا اللائي تعرفن على الموقوف، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة التي أمرت بتعميق البحث معه قبل مثوله أمام الوكيل العام للملك.