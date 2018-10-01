حصري.. بوعشرين: يجب الاعتراف بالفساد والعلاقات الجنسية للخروج من ورطة ''الاتجار بالبشر'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مقرب من النقيب بوعشرين أن هذا الأخير قرر العودة للدفاع عن توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، ولكن بشروط .

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مقرب من النقيب بوعشرين أن هذا الأخير قرر العودة للدفاع عن توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، ولكن بشروط .

وأضاف ذات المصدر أن النقيب بوعشرين جعل عودته لاستئنافية الدار البيضاء والمرافعة في الملف بشروط يستحيل أن يوافق عليها المتهم ، ومن ضمن تلك الشروط اعتراف توفيق بوعشرين بالفساد وممارسة الجنس مع بعض مستخدماته حتى يسهل عليه الدفاع عنه وهدم تهمة ''الاتجار بالبشر '' التي تلاحقه من خلال نفيه لكل التهم المنسوبة إليه.

وزاد مصدرنا أن النقيب بوعشرين الذي انسحب من الدفاع عن المتهم خلال إحدى جلسات شهر رمضان حيث كانت تعرض الفيديوهات الجنسية لبوعشرين بجلسة سرية ، بعدما تبين له أن المتهم مارس الجنس مع مستخدماته و طرأت بعد ذلك تصرفات وخرجات إعلامية من طرف بعض المحامين أساءت للبذلة السوداء ،وجد نفسه في حرج كبير بعد تاريخه الكبير في صناعة العدالة من خلال المشاركة في تظاهرات وطنية ودولية.

واسترسل مصدرنا بالقول : ''يجب على بوعشرين أن يعترف بالفساد والعلاقات الجنسية التي جمعته ببعضهن وفق ما تم توثيقه بفيديوهات أقرتها خبرة وتقرير يعود لمؤسسة محترمة'' مضيفا '' لم يعد النفي يفيد في ملف بوعشرين ومنهجية المتهم في التعامل للضغط على المشتكيات و الخصام مع المحامين استراتيجة فاشلة منذ البداية و ستكون ضده ...'' .

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.





