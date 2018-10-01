بسبب نزاع حول الأراضي السلالية.. القرطاس يلعلع بدوار أولاد عكيل وإصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة ﻿

عاشت ساكنة دوار أولاد اعكيل بمنطقة مولاي بوسلهام، بإقليم القنيطرة،على وقع إطلاق نار ببندقية صيد من طرف أحد المواطنين التابعين لنائب الجماعة السلالية، أصيب على إثره خمسة أفراد من عائلة واحدة، بسبب

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عاشت ساكنة دوار أولاد اعكيل بمنطقة مولاي بوسلهام، بإقليم القنيطرة،على وقع إطلاق نار ببندقية صيد من طرف أحد المواطنين التابعين لنائب الجماعة السلالية، أصيب على إثره خمسة أفراد من عائلة واحدة، بسبب نزاع حول الأراضي السلالية.

ومباشرة بعد الحادثة، حضر إلى عين المكان رجال الدرك الملكي، وقائد قيادة مولاي بوسلهام، لأخذ عينات الطلقات النارية، والاستماع إلى شهود عيان.

وقد تم نقل اثنين من المصابين حالتهم خطيرة، على وجه السرعة إلى مستشفى "الزوبير سكيرج" بسوق الأربعاء، في حين ثم نقل آخر إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة.

وتحمل عائلة المصابين المسؤولية لنائب الجماعة السلالية، معتبرين إياه سبب مشاكل الملك السلالي، والذي عرف اختلالات في الآونة الأخيرة، ومطالبة في الوقت ذاته عامل إقليم القنيطرة بالتدخل العاجل لوقف نزيف واغتصاب الملك السلالي والغابوي، عن طريق الزبونية والأساليب العشوائية، الشئ الذي يمكن أن يتسبب في إزهاق أرواح ناس أبرياء.