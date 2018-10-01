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عاجل.. رسميا هذا عدد القتلى والمصابين في فاجعة قطار بوقنادل

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 18:09 عاجل.. رسميا هذا عدد القتلى والمصابين في فاجعة قطار بوقنادل | مجتمع
عاجل.. رسميا هذا عدد القتلى والمصابين في فاجعة قطار بوقنادل
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ له، يومه الثلاثاء، أن فاجعة قطار بوقنادل، راح ضحيتها سبعة قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 آخرين بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بليغة

"شوف تيفي"


كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ له، يومه الثلاثاء، أن فاجعة قطار بوقنادل، راح ضحيتها سبعة قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 آخرين بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بليغة ضمنهم سائق القطار.

وأكد الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل، اليوم الثلاثاء حوالي الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة.

جدير بالذكر أن ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، صرح لوسائل إعلام من مكان الحادث، أن الحصيلة المؤقتة كانت تشير إلى سقوط 6 قتلى وإصابة 86 شخصا.

 

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