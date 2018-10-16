 حصري وبالصور.. تفاصيل مؤلمة عن شاب مات بفاجعة قطار بوقنادل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجال الحموشي يطيحون بـ مول الهوندا مغتصب النساء بمراكش | مجتمع

رجال الحموشي يطيحون بـ ''مول الهوندا'' مغتصب النساء بمراكش

قضاة العالم بمراكش يدعون لحماية ضحايا وشهود الاتجار بالبشر | مجتمع

قضاة العالم بمراكش يدعون لحماية ضحايا وشهود ''الاتجار بالبشر''

حصري.. بوعشرين: يجب الاعتراف بالفساد والعلاقات الجنسية للخروج من ورطة الاتجار بالبشر | مجتمع

حصري.. بوعشرين: يجب الاعتراف بالفساد والعلاقات الجنسية للخروج من ورطة ''الاتجار بالبشر''

سفارة مصر في إثيوبيا: لم ندع ممثل ما يسمى بـ الجمهورية الصحراوية وموقفنا ثابت من قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

سفارة مصر في إثيوبيا: لم ندع ممثل ما يسمى بـ ''الجمهورية الصحراوية'' وموقفنا ثابت من قضية الصحراء

بسبب نزاع حول الأراضي السلالية.. القرطاس يلعلع بدوار أولاد عكيل وإصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة | مجتمع

بسبب نزاع حول الأراضي السلالية.. القرطاس يلعلع بدوار أولاد عكيل وإصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة

عاجل.. رسميا هذا عدد القتلى والمصابين في فاجعة قطار بوقنادل | مجتمع

عاجل.. رسميا هذا عدد القتلى والمصابين في فاجعة قطار بوقنادل

حصري وبالصور.. تفاصيل مؤلمة عن شاب مات بفاجعة قطار بوقنادل | مجتمع

حصري وبالصور.. تفاصيل مؤلمة عن شاب مات بفاجعة قطار بوقنادل

الملك محمد السادس يزور جماعة مولاي ابراهيم بإقليم مراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس يزور جماعة مولاي ابراهيم بإقليم مراكش

استنفار أمني بالمستشفى العسكري بالرباط و أنباء عن زيارة ملكية مرتقبة | مجتمع

استنفار أمني بالمستشفى العسكري بالرباط و أنباء عن زيارة ملكية مرتقبة

بسيمة والمكفوف

حصري وبالصور.. تفاصيل مؤلمة عن شاب مات بفاجعة قطار بوقنادل

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 18:01 حصري وبالصور.. تفاصيل مؤلمة عن شاب مات بفاجعة قطار بوقنادل | مجتمع
حصري وبالصور.. تفاصيل مؤلمة عن شاب مات بفاجعة قطار بوقنادل
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مؤلمة، عن شاب في عقده الثاني، ضاعت أحلامه وأحلام أسرته، بعد مصرعه بفاجعة قطار بوقنادل رفقة خمسة أشخاص آخرين.

"شوف تيفي"

 

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مؤلمة، عن شاب في عقده الثاني، ضاعت أحلامه وأحلام أسرته، بعد مصرعه بفاجعة قطار بوقنادل رفقة خمسة أشخاص آخرين.

وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بالمسمى "خ.هـ" الذي تخرج مؤخرا من معهد متخصص في التمريض، ينحدر من مدينة سيدي سليمان، وينتمي لأسرة بسيطة، سافر إلى الرباط اليوم من أجل الحصول على عمل بعد سنوات من الدراسة.

تجدر الإشارة إلى أن فاجعة انقلاب القطار الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة، خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 86 آخرين من بينهم 7 حالات حرجة، حسب تصريحات ربيع الخليع لوسائل الإعلام صباح اليوم.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القطار القنيطرة الشاب قطار بوقنادل الفاجعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رجال الحموشي يطيحون بـ مول الهوندا مغتصب النساء بمراكش | مجتمع

رجال الحموشي يطيحون بـ ''مول الهوندا'' مغتصب النساء بمراكش

قضاة العالم بمراكش يدعون لحماية ضحايا وشهود الاتجار بالبشر | مجتمع

قضاة العالم بمراكش يدعون لحماية ضحايا وشهود ''الاتجار بالبشر''

حصري.. بوعشرين: يجب الاعتراف بالفساد والعلاقات الجنسية للخروج من ورطة الاتجار بالبشر | مجتمع

حصري.. بوعشرين: يجب الاعتراف بالفساد والعلاقات الجنسية للخروج من ورطة ''الاتجار بالبشر''

بسبب نزاع حول الأراضي السلالية.. القرطاس يلعلع بدوار أولاد عكيل وإصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة | مجتمع

بسبب نزاع حول الأراضي السلالية.. القرطاس يلعلع بدوار أولاد عكيل وإصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فاجعة قطار بوقنادل..ناجية من الحادث تفجرها من قلب المستشفى ..الناس كانو كيموتو ووحدين كيشفرو الصيكان | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

فاجعة قطار بوقنادل..ناجية من الحادث تفجرها من قلب المستشفى ..الناس كانو كيموتو ووحدين كيشفرو الصيكان

فاجعة قطار بوقنادل..تصريح صادم لوالد ناجٍ من الحادث..ولدي مضروب فراسو دخلوه لقسم الولادة فالسبيطار ديال سلا و تكرفصو عليه | خارج البلاطو

فاجعة قطار بوقنادل..تصريح صادم لوالد ناجٍ من الحادث..ولدي مضروب فراسو دخلوه لقسم الولادة فالسبيطار ديال سلا و تكرفصو عليه

فاجعة قطار بوقنادل ..الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في الحادث | بوليميك‎

فاجعة قطار بوقنادل ..الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في الحادث

فاجعة قطار بوقنادل ..أول فيديو من قلب مستشفى مولاي عبد الله بسلا..شوفو صدمة عائلات الضحايا | خارج البلاطو

فاجعة قطار بوقنادل ..أول فيديو من قلب مستشفى مولاي عبد الله بسلا..شوفو صدمة عائلات الضحايا

﻿

آخر المستجدات

رجال الحموشي يطيحون بـ مول الهوندا مغتصب النساء بمراكش | مجتمع
منذ 12 دقيقة

رجال الحموشي يطيحون بـ ''مول الهوندا'' مغتصب النساء بمراكش

قضاة العالم بمراكش يدعون لحماية ضحايا وشهود الاتجار بالبشر | مجتمع

قضاة العالم بمراكش يدعون لحماية ضحايا وشهود ''الاتجار بالبشر''

حصري.. بوعشرين: يجب الاعتراف بالفساد والعلاقات الجنسية للخروج من ورطة الاتجار بالبشر | مجتمع

حصري.. بوعشرين: يجب الاعتراف بالفساد والعلاقات الجنسية للخروج من ورطة ''الاتجار بالبشر''

سفارة مصر في إثيوبيا: لم ندع ممثل ما يسمى بـ الجمهورية الصحراوية وموقفنا ثابت من قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

سفارة مصر في إثيوبيا: لم ندع ممثل ما يسمى بـ ''الجمهورية الصحراوية'' وموقفنا ثابت من قضية الصحراء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.