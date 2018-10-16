حصري وبالصور.. تفاصيل مؤلمة عن شاب مات بفاجعة قطار بوقنادل ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مؤلمة، عن شاب في عقده الثاني، ضاعت أحلامه وأحلام أسرته، بعد مصرعه بفاجعة قطار بوقنادل رفقة خمسة أشخاص آخرين.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مؤلمة، عن شاب في عقده الثاني، ضاعت أحلامه وأحلام أسرته، بعد مصرعه بفاجعة قطار بوقنادل رفقة خمسة أشخاص آخرين.

وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بالمسمى "خ.هـ" الذي تخرج مؤخرا من معهد متخصص في التمريض، ينحدر من مدينة سيدي سليمان، وينتمي لأسرة بسيطة، سافر إلى الرباط اليوم من أجل الحصول على عمل بعد سنوات من الدراسة.



تجدر الإشارة إلى أن فاجعة انقلاب القطار الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة، خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 86 آخرين من بينهم 7 حالات حرجة، حسب تصريحات ربيع الخليع لوسائل الإعلام صباح اليوم.



