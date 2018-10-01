الملك محمد السادس يزور جماعة مولاي ابراهيم بإقليم مراكش ﻿

علمت شوف تيفي من مصادرها ، أن الملك محمد السادس، سيقوم بزيارة لجماعة مولاي ابراهيم ، وذلك من أجل تدشين مركز صحي متعدد التخصصات، كما سيقوم بزيارة لمدينة تحناوت بإقليم الحوز .

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادرها ، أن الملك محمد السادس، سيقوم بزيارة لجماعة مولاي ابراهيم ، وذلك من أجل تدشين مركز صحي متعدد التخصصات، كما سيقوم بزيارة لمدينة تحناوت بإقليم الحوز .

وتشهد مدينة مراكش استعدادات متواصلة لهذه الزيارة الملكية المرتقبة، كما تعمل السلطات على قدم وساق من أجل إتمام وإنجاز المشاريع التي ستعرف تدشينات ملكية خلال هذه الزيارة المهمة بالنسبة لهذه المناطق السياحية وساكنة مدينة مراكش.

وحسب ذات المصادر، فاٍن الوالي قسي لحلو، يتابع موضوع الزيارة الملكية لمنطقة مولاي ابراهيم من أجل تدشين هذا المركز الصحي، وحل بالإقليم في أكثر من مناسبة حول هذا الموضوع.





