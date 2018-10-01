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استنفار أمني بالمستشفى العسكري بالرباط و أنباء عن زيارة ملكية مرتقبة

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 17:42 استنفار أمني بالمستشفى العسكري بالرباط و أنباء عن زيارة ملكية مرتقبة | مجتمع
استنفار أمني بالمستشفى العسكري بالرباط و أنباء عن زيارة ملكية مرتقبة
بعد فاجعة قطار بوقنادل، علمت ''شوف تيفي ''من مصادر مطلعة، أن استنفارا أمنيا بمحيط المستشفى العسكري بمدينة الرباط في هذه الأثناء .

شــوف تيفي:

 

بعد فاجعة قطار بوقنادل، علمت "شوف تيفي "من مصادر مطلعة، أن استنفارا أمنيا بمحيط المستشفى العسكري بمدينة الرباط في هذه الأثناء .

و كشفت أنباء توصلت بها شوف تيفي،عن زيارة ملكية مرتقبة إلى المستشفى، للاطمئنان على حالة المصابين الصحية.

و كان الملك محمد السادس،قد أمر بفتح تحقيق مستعجل للوقوف على أسباب هذه الفاجعة المؤلمة.

في سياق متصل أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه تم فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل، اليوم الثلاثاء حوالي الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة، والتي ذهب ضحيتها سبعة قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 آخرين بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بليغة ضمنهم سائق القطار

 

 

 

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