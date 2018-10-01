عاجل.. النيابة العامة تدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل وتكشف حصيلة القتلى والمصابين ﻿

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل.

"شوف تيفي"



أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل.

وحسب بلاغ صادرعن الوكيل العام للملك، توصلت به "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الثلاثاء، فقد تم فتح بحث قضائي في هذه الحادثة التي ذهب ضحيتها سبعة قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة 125 آخرين، سبعة منهم إصاباتهم بليغة ضمنهم سائق القطار.

وأكد الوكيل أن مصالح الدرك الملكي من المنتظر أن تستمع لكافة الشهود والأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني وأنه يتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة وذلك بغاية ترتيب الأثار القانونية الواجبة.





