بعد ظهور أدلة بخصوص مصير خاشقجي: القنصل السعودي يغادر تركيا ﻿

غادر القنصل السعودي لدى إسطنبول، محمد العتيبي، يومه الثلاثاء تركيا متجها إلى المملكة السعودية، وذلك بعد ساعات فقط من التحقيق الذي قامت به السلطات التركية داخل القنصلية للتحقيق في اختفاء الصحافي

"شوف تيفي"

غادر القنصل السعودي لدى إسطنبول، محمد العتيبي، يومه الثلاثاء تركيا متجها إلى المملكة السعودية، وذلك بعد ساعات فقط من التحقيق الذي قامت به السلطات التركية داخل القنصلية للتحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وحسب ما كشفت عنه قناة "سي إن إن" الأمريكية فإن هذه الأنباء بخصوص مغادرة القنصل السعودي، تأتي بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن باستطاعة المسؤولين السعوديين العودة إلى بلادهم متى يشاؤون.

تجدر الإشارة إلى أن قناة الجزيرة القطرية، قد أعلنت يوم أمس الاثنين، أن المملكة السعودية تستعد للإقرار بمقتل الصحافي جمال خاشقجي بالخطأ داخل قنصليتها باسطنبول بداية شهر أكتوبر الجاري.