على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا عدد المصابين الذين استقبلهم مستشفى مولاي عبد الله بسلا ﻿

استقبل مستشفى مولاي عبد الله بسلا منذ صباح يومه الثلاثاء 126 مصابا من بينهم 6 قتلى.

شوف تيفي

استقبل مستشفى مولاي عبد الله بسلا منذ صباح يومه الثلاثاء 126 مصابا من بينهم 6 قتلى.

وحسب مصادر مطلعة لشوف تيفي، فإن بعض المصابين الـ 126 الذين جرى نقلهم إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا تلقوا العلاجات الضرورية وغادروا المستشفى فيما نقل البعض الآخر إلى المستشفى العسكري بالرباط لخطورة حالتهم.

وأضافت مصادرنا، أن عائلة بعض الضحايا قرروا نقل المصابين إلى مصحات خاصة.

هذا وحل أنس الدكالي وزير الصحة مرفوقا بوالي جهة الرباط - سلا - القنيطرة بمستشفى مولاي عبد الله بسلا لتفقد أوضاع المصابين .

جدير بالذكر، أن فاجعة بوقنادل خلفت مصرع 6 أشخاص وإصابة 86 شخصا، من بينهم 7 حالات حرجة، حسب تصريحات ربيع الخليع لوسائل الإعلام صباح اليوم.