بالصور.. مطاردة هوليودية لعصابة إجرامية فكازا تنتهي بإصابة رجال شرطة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، من الإطاحة، بأخطر عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بمدينة الدار البيضاء، بعد مطاردة هوليودية، خلفت إصابة رجلي شرطة بجروح متفاوتة

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، من الإطاحة، بأخطر عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بمدينة الدار البيضاء، بعد مطاردة هوليودية، خلفت إصابة رجلي شرطة بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن ثلاثة أشخاص، تورطوا في سرقة العديد من السيارات من خلال الهجوم على زبناء الحانات والملاهي الليلية، تم ترصدهم بكورنيش شاطئ عين الذياب خلال محاولتهم سرقة سيارة خفيفة، لتنطلق المطادرة الهوليودية التي عرفت مشاركة الأمن العمومي وعناصر الشرطة القضائية (فرقة الدراجين)، ما مكن من إيقافهم على مستوى منطقة عين الشق.



وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين، تم نقلهم إلى مصلحة الاستمرار بأنفا، حيث تقرر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.