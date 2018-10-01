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صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 16:31 صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار | مجتمع
صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار
تفاجأ مواطنون يومه الثلاثاء، بالزيادة في أسعار سيارات الأجرة التي تربط بين مدينتي القنيطرة والرباط، تزامنا مع فاجعة قطار بوقنادل والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 86 شخصا.

"شوف تيفي"

تفاجأ مواطنون يومه الثلاثاء، بالزيادة في أسعار سيارات الأجرة التي تربط بين مدينتي القنيطرة والرباط، تزامنا مع فاجعة قطار بوقنادل والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 86 شخصا.

وعبر العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم الشديدة، داعين السلطات المحلية إلى التدخل الفوري، في حين قرر آخرون يمتلكون سيارات خاصة مساعدة الراغبين في التنقل من الرباط إلى القنيطرة.

وكان ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قد أعلن في تصريح إعلامي، عن القيام بالعديد من الإجراءات لنقل الراغبين في التنقل من المدينتين ومن بينها وضع حافلات تابعة للمكتب رهن إشارتهم.

 

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