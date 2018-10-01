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بسيمة والمكفوف

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 16:20 على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية | مجتمع
على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية
كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية عشية يومه الثلاثاء أنه سيعمل على إعادة حركة سير القطارات لحالتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن وذلك على إثر فاجعة بوقنادل.

شوف تيفي

 

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية عشية يومه الثلاثاء أنه سيعمل على إعادة حركة سير القطارات لحالتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن وذلك على إثر فاجعة بوقنادل.

وكشف oncf في بلاغ له « تم وضع برنامج خاص لسير القطارات خلال يوم الثلاثاء، وفي انتظار عودة حركة سير القطارات إلى حالتها العادية وضع المكتب رهن إشارة المسافرين حافلات لاستكمال سفرهم بين سلا والقنيطرة ».

هذا وصرح ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن عدد القتلى بفاجعة بوقنادل، وصل لـ 6 قتلى في حين وصل عدد المصابين لـ 86، وأنه من بين المصابين 7 أشخاص، في حالة حرجة.

 

 

 

 

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المغرب شوف تيفي ربيع لخليع السكك الحديدية المصابين

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