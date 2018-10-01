 بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار | مجتمع

صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية | مجتمع

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية

بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله | مجتمع

بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله

قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش | مجتمع

قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش

رسميا..مكتب الخليع يكشف تفاصيل فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

رسميا..مكتب الخليع يكشف تفاصيل فاجعة قطار بوقنادل

بالصور..شوفو شهامة ورجولة المغاربة: مواطنون يتبرعون بالدم لضحايا فاجعة قطار بوقنادل | مجتمع

بالصور..شوفو شهامة ورجولة المغاربة: مواطنون يتبرعون بالدم لضحايا فاجعة قطار بوقنادل

السائق ورئيس القطار من بين ضحايا فاجعة بوقنادل | حوادث و حقوق

السائق ورئيس القطار من بين ضحايا فاجعة بوقنادل

بالصورة .. رئيس الحكومة يدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل | بوليتيك

بالصورة .. رئيس الحكومة يدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل

بالصورة..ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا تنجو من الموت بقطار بوقنادل | حوادث و حقوق

بالصورة..ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا تنجو من الموت بقطار بوقنادل

بسيمة والمكفوف

بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 16:12 بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله | مجتمع
بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله
عقب فاجعة بوقنادل، علمت شوف تيفي أن أنس الدكالي وزير الصحة حل بمستشفى مولاي عبد الله بسلا لتفقد أوضاع المصابين .

شوف تيفي

 

عقب فاجعة بوقنادل، علمت شوف تيفي أن أنس الدكالي وزير الصحة حل بمستشفى مولاي عبد الله بسلا لتفقد أوضاع المصابين .

وأضافت مصادرنا، أن كلا من مدير مستشفى مولاي عبد الله ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة رافقا وزير الصحة في جولته.

وكان ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قد كشف أن عدد القتلى بفاجعة بوقنادل، وصل لـ 6 قتلى، في حين وصل عدد المصابين لـ 86، وأنه من بين المصابين 7 أشخاص، في حالة حرجة.

وأضاف الخليع أن أسباب انقلاب القطار الرابط بين الرباط والقنيطرة، ما تزال غير معلومة ومن المنتظر أن يتم الكشف عنها بعد التحقيق الذي تم فتحه.

 



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ربيع لخليع السكك الحديدية المصابين المستشفى وزير الصحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار | مجتمع

صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية | مجتمع

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية

قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش | مجتمع

قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش

بالصور..شوفو شهامة ورجولة المغاربة: مواطنون يتبرعون بالدم لضحايا فاجعة قطار بوقنادل | مجتمع

بالصور..شوفو شهامة ورجولة المغاربة: مواطنون يتبرعون بالدم لضحايا فاجعة قطار بوقنادل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فاجعة قطار بوقنادل..تصريح صادم لوالد ناجٍ من الحادث..ولدي مضروب فراسو دخلوه لقسم الولادة فالسبيطار ديال سلا و تكرفصو عليه | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

فاجعة قطار بوقنادل..تصريح صادم لوالد ناجٍ من الحادث..ولدي مضروب فراسو دخلوه لقسم الولادة فالسبيطار ديال سلا و تكرفصو عليه

فاجعة قطار بوقنادل ..الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في الحادث | بوليميك‎

فاجعة قطار بوقنادل ..الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في الحادث

فاجعة قطار بوقنادل ..أول فيديو من قلب مستشفى مولاي عبد الله بسلا..شوفو صدمة عائلات الضحايا | خارج البلاطو

فاجعة قطار بوقنادل ..أول فيديو من قلب مستشفى مولاي عبد الله بسلا..شوفو صدمة عائلات الضحايا

فاجعة قطار بوقنادل ..بعد الأوامر الملكية..وزير الداخلية ووزير النقل ينتقلان على وجه السرعة إلى مكان الحادث | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل ..بعد الأوامر الملكية..وزير الداخلية ووزير النقل ينتقلان على وجه السرعة إلى مكان الحادث

﻿

آخر المستجدات

صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار | مجتمع
منذ 2 دقائق

صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية | مجتمع

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية

بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله | مجتمع

بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله

قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش | مجتمع

قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.