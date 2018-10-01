بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله ﻿

عقب فاجعة بوقنادل، علمت شوف تيفي أن أنس الدكالي وزير الصحة حل بمستشفى مولاي عبد الله بسلا لتفقد أوضاع المصابين .

شوف تيفي

عقب فاجعة بوقنادل، علمت شوف تيفي أن أنس الدكالي وزير الصحة حل بمستشفى مولاي عبد الله بسلا لتفقد أوضاع المصابين .

وأضافت مصادرنا، أن كلا من مدير مستشفى مولاي عبد الله ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة رافقا وزير الصحة في جولته.

وكان ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قد كشف أن عدد القتلى بفاجعة بوقنادل، وصل لـ 6 قتلى، في حين وصل عدد المصابين لـ 86، وأنه من بين المصابين 7 أشخاص، في حالة حرجة.

وأضاف الخليع أن أسباب انقلاب القطار الرابط بين الرباط والقنيطرة، ما تزال غير معلومة ومن المنتظر أن يتم الكشف عنها بعد التحقيق الذي تم فتحه.





