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قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 15:46 قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش | مجتمع
قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش
تم انتخاب نائب رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، الاسترالي طوني باگون، رئيسا جديدا للاتحاد خلفا لرئيس كريستون رينار، بعد ترشحه دون منافس لهذا المنصب، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الواحد والستين

شوف تيفي

تم انتخاب نائب رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، الاسترالي طوني باگون، رئيسا جديدا للاتحاد خلفا لرئيس كريستون رينار، بعد ترشحه دون منافس لهذا المنصب، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الواحد والستين للاتحاد الدولي للقضاة، المنظم من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمراكش.

وفي ذات السياق عرف اليوم الثاني من أشغال المؤتمر كذلك انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد حيث تم ذلك في أجواء ديموقراطية و شفافة حيث أعرب المؤتمرون عن جزيل شكرهم للودادية الحسنية للقضاة عن ما تلقوه من كرم الضيافة و حسن الاستقبال والتنظيم الاحترافي العالي و المتميز واهتمام أعلى سلطة بالبلاد بهذا المؤتمر الذي يتابعه العالم كما تم توجيه شكر خاص للودادية الحسنية للقضاة .

من جهة أخرى ، تتوزع فعاليات هذا المؤتمر على مجموعة من الأنشطة واللقاءات والورشات لمناقشة عدد من المحاور الهامة الآنية المتعلقة بقضايا العدالة والتحديات التي تعرفها المؤسسة القضائية عبر العالم في المجالات المدنية والجنائية والتجارية والحقوقية ولا سيما "الجرائم الجنسية" التي تم تسليط الضوء عليها بشكل كبير وتحظى باهتمام قضاة العالم.

وتعد استضافة الودادية الحسنية للقضاة لهذا الحدث الدولي الكبير للمرة الثانية بعد المؤتمر (52) سنة 2009، سابقة في تاريخ الاتحاد الدولي للقضاة ورسالة الملك محمد السادس في مجال العدالة وحقوق الإنسان وتكريس دولة إنفاذ القانون.

وكانت الودادية الحسنية للقضاة قد أكدت في بلاغ لها، أن المؤتمر الدولي 60 للقضاة الذي احتضنته العاصمة الشيلية "سانتياغو"، اختار المملكة المغربية بالإجماع لاحتضان النسخة الـ61 للمؤتمر المذكور، وقد تم تسليم راية الاتحاد الدولي للقضاة، للودادية الحسنية للقضاة، من طرف رئيس جمعية قضاة الشيلي بحضور رئيس الاتحاد الدولي.



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