 بالصور..شوفو شهامة ورجولة المغاربة: مواطنون يتبرعون بالدم لضحايا فاجعة قطار بوقنادل ﻿
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بالصور..شوفو شهامة ورجولة المغاربة: مواطنون يتبرعون بالدم لضحايا فاجعة قطار بوقنادل

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 15:03 بالصور..شوفو شهامة ورجولة المغاربة: مواطنون يتبرعون بالدم لضحايا فاجعة قطار بوقنادل | مجتمع
بالصور..شوفو شهامة ورجولة المغاربة: مواطنون يتبرعون بالدم لضحايا فاجعة قطار بوقنادل
يعرف المركز الوطني لتحاقن الدم بالعاصمة الرباط في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حركة غير عادية، حيث توافد العشرات من المغاربة على المركز استجابة للدعوة التي تم إطلاقها من أجل التبرع بالدم لصالح

''شوف تيفي''

يعرف المركز الوطني لتحاقن الدم بالعاصمة الرباط في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حركة غير عادية، حيث توافد العشرات من المغاربة على المركز استجابة للدعوة التي تم إطلاقها من أجل التبرع بالدم لصالح المصابين بفاجعة قطار بوقنادل.

وتناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل، مجموعة من الصور التي توثق للحظة توافد المواطنين على هذا المركز من أجل المشاركة بهذا العمل الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من النشطاء المغاربة، قرروا إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع بالدم لصالح المصابين بفاجعة قطار بوقنادل، داعين الجميع إلى التوجه لـ ''الكارفان'' بباب الأحد، أو إلى مقر المركز الوطني لتحاقن الدم المتواجد بحي العرفان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التبرع بالدماء فاجعة بوقنادل تحاقن الدم المغاربة

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