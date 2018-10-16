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بالصورة .. رئيس الحكومة يدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 14:50 بالصورة .. رئيس الحكومة يدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل | بوليتيك
بالصورة .. رئيس الحكومة يدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل
عبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن حزنه الشديد بسبب سقوط ضحايا بفاجعة انقلاب قطار بمنطقة بوقنادل بعد انحرافه عن السكة.

''شوف تيفي''

عبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن حزنه الشديد بسبب سقوط ضحايا بفاجعة انقلاب قطار بمنطقة بوقنادل بعد انحرافه عن السكة.

وتقدم العثماني من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالترحم على الموتى وتمنى الشفاء للجرحى، مشددا على أن الأولوية الآن منصبة على تقديم الإسعافات الضرورية.

وكتب العثماني في تدوينته : ''تلقيت ببالغ الأسى نبأ الحادث المؤلم لانحراف قطار ببوقنادل، وبهذه المناسبة الأليمة أترحم على الموتى وأدعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. وإن الأولوية الآن منصبة على تقديم الإسعافات الضرورية للجرحى والمصابين''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رئيس الحكومة السكة فاجعة بوقنادل

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