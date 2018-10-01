 اليمن يجدد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية للمغرب ودعمه لملف الصحراء المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اليمن يجدد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية للمغرب ودعمه لملف الصحراء المغربية | بوليتيك

اليمن يجدد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية للمغرب ودعمه لملف الصحراء المغربية

اعتقال 5 أشخاص من بينهم موظف شرطة بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة | حوادث و حقوق

اعتقال 5 أشخاص من بينهم موظف شرطة بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة

نشرة خاصة:أمطار محليا قوية مرتقبة بعد غد الخميس بعدد من مناطق المملكة | مجتمع

نشرة خاصة:أمطار محليا قوية مرتقبة بعد غد الخميس بعدد من مناطق المملكة

صاحبة الجلالة تحتضر والعثماني ما مسوقش.. ارتفاع سعر الورق وكلفة النقل يهددان بموت المقاولة الصحفية والناشرون يلوحون برفع أثمنة البيع | بوليتيك

صاحبة الجلالة تحتضر والعثماني ''ما مسوقش''.. ارتفاع سعر الورق وكلفة النقل يهددان بموت المقاولة

لأول مرة..الحكومة ستنظم مباراة موحدة للمواطنين في وضعية إعاقة | بوليتيك

لأول مرة..الحكومة ستنظم مباراة موحدة للمواطنين في وضعية إعاقة

عامل نظافة يتعرض لاعتداء شنيع بمراكش | حوادث و حقوق

عامل نظافة يتعرض لاعتداء شنيع بمراكش

مصرع فارس على إثر انفجار بندقية بإقليم سيدي بنور | حوادث و حقوق

مصرع فارس على إثر انفجار بندقية بإقليم سيدي بنور

وزارة الصحة : حوالي 26.5% من السكان البالغين يعانون من الاكتئاب | بوليتيك

وزارة الصحة : حوالي 26.5% من السكان البالغين يعانون من الاكتئاب

وزير العدل محمد أوجار لشوف تيفي : القضاء الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية | بوليتيك

وزير العدل محمد أوجار لشوف تيفي : القضاء الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية

بسيمة والمكفوف

اليمن يجدد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية للمغرب ودعمه لملف الصحراء المغربية

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 14:39 اليمن يجدد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية للمغرب ودعمه لملف الصحراء المغربية | بوليتيك
اليمن يجدد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية للمغرب ودعمه لملف الصحراء المغربية
جدد وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني، ونائب رئيس الوزراء، الموقف الثابت لبلاده المساند لقضية الوحدة الترابية للمغرب، ودعمها لكافة المبادرات المغربية الرامية لإيجاد حل سلمي لملف الصحراء

شوف تيفي م.ض

جدد وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني، ونائب رئيس الوزراء، الموقف الثابت لبلاده المساند لقضية الوحدة الترابية للمغرب، ودعمها لكافة المبادرات المغربية الرامية لإيجاد حل سلمي لملف الصحراء المغربية.

وأشاد المسؤول اليمني، أمس الاثنين، في لقائه برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال زيارة عمل إلى المغرب، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وبالأشواط التي قطعها المغرب، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية، في العديد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا في مجال تكريس وتوسيع الممارسة الديمقراطية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اليمن الصحراء المغربية العثماني خالد حسين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صاحبة الجلالة تحتضر والعثماني ما مسوقش.. ارتفاع سعر الورق وكلفة النقل يهددان بموت المقاولة الصحفية والناشرون يلوحون برفع أثمنة البيع | بوليتيك

صاحبة الجلالة تحتضر والعثماني ''ما مسوقش''.. ارتفاع سعر الورق وكلفة النقل يهددان بموت المقاولة الصحفية والناشرون يلوحون برفع أثمنة البيع

لأول مرة..الحكومة ستنظم مباراة موحدة للمواطنين في وضعية إعاقة | بوليتيك

لأول مرة..الحكومة ستنظم مباراة موحدة للمواطنين في وضعية إعاقة

وزارة الصحة : حوالي 26.5% من السكان البالغين يعانون من الاكتئاب | بوليتيك

وزارة الصحة : حوالي 26.5% من السكان البالغين يعانون من الاكتئاب

وزير العدل محمد أوجار لشوف تيفي : القضاء الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية | بوليتيك

وزير العدل محمد أوجار لشوف تيفي : القضاء الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فاجعة قطار بوقنادل..لحظة انتشال جثت الضحايا بالكلاب البوليسية المدربة | بــووز
منذ 16 دقيقة

فاجعة قطار بوقنادل..لحظة انتشال جثت الضحايا بالكلاب البوليسية المدربة

تصريح مثير لسعيد الناصري بعد فضيحة حلوى البرلمانيين | خارج البلاطو

تصريح مثير لسعيد الناصري بعد فضيحة حلوى البرلمانيين

فاجعة قطار بوقنادل..حداد ينجو بطريقة عجيبة من الحادث..خرج التران من السكة و كان جاي لعندنا وهاشنو وقع منين هربنا | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل..''حداد'' ينجو بطريقة عجيبة من الحادث..خرج التران من السكة و كان جاي لعندنا وهاشنو وقع منين هربنا

فاجعة قطار بوقنادل..أول تصريح صادم و غير متوقع لشاهد على الحادث..جبدنا الناس مقطعين و بقينا كنتسناو الإسعاف ساعة حتى ماتو | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل..أول تصريح صادم و غير متوقع لشاهد على الحادث..جبدنا الناس مقطعين و بقينا كنتسناو الإسعاف ساعة حتى ماتو

﻿

آخر المستجدات

اليمن يجدد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية للمغرب ودعمه لملف الصحراء المغربية | بوليتيك
منذ 5 دقائق

اليمن يجدد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية للمغرب ودعمه لملف الصحراء المغربية

اعتقال 5 أشخاص من بينهم موظف شرطة بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة | حوادث و حقوق

اعتقال 5 أشخاص من بينهم موظف شرطة بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة

نشرة خاصة:أمطار محليا قوية مرتقبة بعد غد الخميس بعدد من مناطق المملكة | مجتمع

نشرة خاصة:أمطار محليا قوية مرتقبة بعد غد الخميس بعدد من مناطق المملكة

صاحبة الجلالة تحتضر والعثماني ما مسوقش.. ارتفاع سعر الورق وكلفة النقل يهددان بموت المقاولة الصحفية والناشرون يلوحون برفع أثمنة البيع | بوليتيك

صاحبة الجلالة تحتضر والعثماني ''ما مسوقش''.. ارتفاع سعر الورق وكلفة النقل يهددان بموت المقاولة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.