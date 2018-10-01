اليمن يجدد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية للمغرب ودعمه لملف الصحراء المغربية ﻿

جدد وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني، ونائب رئيس الوزراء، الموقف الثابت لبلاده المساند لقضية الوحدة الترابية للمغرب، ودعمها لكافة المبادرات المغربية الرامية لإيجاد حل سلمي لملف الصحراء

شوف تيفي م.ض

جدد وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني، ونائب رئيس الوزراء، الموقف الثابت لبلاده المساند لقضية الوحدة الترابية للمغرب، ودعمها لكافة المبادرات المغربية الرامية لإيجاد حل سلمي لملف الصحراء المغربية.

وأشاد المسؤول اليمني، أمس الاثنين، في لقائه برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال زيارة عمل إلى المغرب، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وبالأشواط التي قطعها المغرب، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية، في العديد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا في مجال تكريس وتوسيع الممارسة الديمقراطية.